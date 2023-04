James Gunn admite la fatiga del cine de superhéroes tras 'Vengadores: Endgame' y explica el motivo: "Si la película se convierte en un montón de tonterías, se vuelve muy aburrido"

James Gunn es uno de los directores de Hollywood que mejor conocer el cine de Hollywood. Pronto estrenará 'Guardianes de la Galaxia 3' y luego le tocará centrarse en su plan para relanzar DC, pero eso no le ha impedido llegar a la misma conclusión que muchos otros: la fatiga del cine de superhéroes existe.

El máximo responsable de 'El escuadrón suicida' tiene claro que hubo un antes y un después en el caso de Marvel tras 'Vengadores: Endgame', especialmente tras todo lo que aconteció por el chasquido de Thanos. Al respecto ha destacado lo siguiente en una charla con Rolling Stone:

Realmente quiero que Marvel siga haciendo buenas películas. Creo que es realmente difícil en la estela de 'Endgame'. Hay este evento mundial, de todo el universo, que sucedió. Y la verdad es que todo el mundo estaría loco de atar en este momento. Así que es difícil escribir historias a raíz de eso. Por eso las películas de 'Guardianes' han sido más fáciles, porque se sitúan un poco fuera de todo esto.

"No tiene nada que ver con los superhéroes"

Todo eso le lleva a la conclusión que apuntábamos antes, pero Gunn también ha querido aprovechar la ocasión para destacar que la culpa de la fatiga hacia el cine de superhéroes no tiene nada que ver con los superhéroes en sí mismos:

Creo que existe la fatiga de los superhéroes. Creo que no tiene nada que ver con los superhéroes. Tiene que ver con el tipo de historias que se cuentan, y si se pierde de vista la pelota, que es el personaje. Nos encanta Superman. Nos encanta Batman. Nos encanta Iron Man. Porque son personajes increíbles que llevamos en el corazón. Y si se convierte en un montón de tonterías en la pantalla, se vuelve muy aburrido.

De hecho, el también guionista de 'Amanecer de los muertos' incide en que ese es un problema presente en muchas superproducciones: "Me fatigan la mayoría de las películas de espectáculo, la pesadez de no tener una historia con base emocional. No tiene nada que ver con que sean películas de superhéroes o no. Si no hay una historia de fondo, el mero hecho de ver cosas golpeándose unas a otras, por muy inteligentes que sean esos momentos, por muy inteligentes que sean los diseños y los efectos visuales, cansa, y creo que eso es muy, muy real...".

