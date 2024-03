Teyonah Parris rompe su silencio sobre el fracaso de 'The Marvels': "Se habló mucho de la película y la gente no la había visto"

Uno de los mayores desastres económicos del año pasado fue 'The Marvels', una película de la que Disney esperaba mucho y acabó estrellándose con estrépito en taquilla. Hay multitud de motivos detrás de este pinchazo del MCU y ahora Teyonah Parris, una de las protagonistas de la película, ha querido dar su opinión tanto sobre su fracaso como de la posible fatiga del cine de superhéroes.

"Me gustaría que la gente le diera una oportunidad"

Algo que Parris tiene muy claro es que se habló demasiado de 'The Marvels' cuando la gente no había tenido la oportunidad de verla, y que eso se volvió en su contra. Así lo valora en una entrevista concedida a People:

Creo que se habló mucho de ella y la gente no la había visto. Así que eso es frustrante, cuando la gente comenta cosas que en realidad no ha experimentado. Hay mucha gente que ha puesto mucho de su tiempo, espíritu y talento para sacar esto adelante.

Por ello, Parris anima a que la gente vea 'The Marvels' para formarse una opinión propia sobre la película coprotagonizada por Brie Larson e Iman Vellani. La actriz es consciente de que el "tiempo es oro", pero quiere que los espectadores al menos empiecen a verla antes de sentenciarla para siempre:

Me gustaría que la gente le diera una oportunidad. Si no te gustan los primeros 10 ó 15 minutos, me parece justo. Tu tiempo es oro. Pero hacemos estas películas para que puedan escapar de su mundo real en un momento de frivolidad, alegría y fantasía. No tiene por qué gustarte algo, pero dale una oportunidad viéndola realmente y formándote tu propia opinión. Y si lo has hecho, entonces es justo. Así es como te sientes, y yo no puedo quitártelo.

Por último, Parris también ha querido dar su sincera opinión acerca del debate sobre la posible fatiga del cine de superhéroes: "Creo que la gente quiere buenas películas. Y si hay superhéroes y hay pasión y hay narración, y no me lo estás dando por números, creo que la gente va a estar ahí, así que no sé. Creo que lo decimos porque es fácil decir simplemente: 'Oh, fatiga de superhéroes', pero creo que queremos -porque yo también las veo- buenas historias con grandes personajes, y que signifiquen algo y tengan algo que decir".

Tras su fracaso en cines, 'The Marvels' está funcionando muy bien en Disney+, pero dudo que eso vaya a servir para recuperar la cuantiosa inversión realizada en ella. Eso sí, todo apunta a que a Marvel va a irle mucho mejor con 'Deadpool 3', el único largometraje que estrenará este 2024.

