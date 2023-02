"Y entonces le dije a Mabel, le digo": la génesis de uno de los chistes más idiotas (y pegadizos) de la historia de 'Los Simpson'

"No conquistas nada con una ensalada"; "El yogurlado también está maldito"; "Pa loca tú, calva"; "Quiero mi bo-cadillo"; "Voy a matar a Moe, ¡wiii!"; "Nucelar, la palabra es nu-ce-lar"... Podríamos estar meses nombrando todas las frases míticas de 'Los Simpson' y aún nos faltaría tiempo: de la temporada 3 a la 9 no había chiste que fallara, referencia que no diera en el clavo o personaje que no tuviera al menos un momento de gloria. Pero tengo que confesar que mi momento favorito de la serie es un gag que no es un gag, que jamás comprendí del todo y que pese a todo utilizo prácticamente cada día: "Y entonces le dije a Mabel, le digo".

Chili de cinco alarmas, ¿eh?

Os pongo en situación. Temporada 8, episodio 9: 'El misterioso viaje de Homer'. Homer come un chile alucinógeno tras llenarse la boca con cera para soportar el picante y acaba teniendo un viaje en el que acaba conociendo a un coyote parlante y acaba descubriendo que su alma gemela, claro, siempre había sido Marge. El episodio llevaba cinco temporadas sin ser producido porque en la temporada 3 Matt Groening aún consideraba que era "demasiado raro" para ese momento de la serie (y no le faltaba razón). Sin embargo, una vez resucitado, fue Ken Keeler el que se encargó de la mayor parte del guion.

En 'Los Simpson' trabajan con una sala de guionistas, aunque el libreto esté firmado por una persona u otra: alguien entrega el guion y después se añaden chistes, se modifican escenas y se intenta doblar la diversión del original. Keeler, un graduado summa cum laude en matemáticas aplicadas, dejó su trabajo seguro para perseguir su vocación. Escribió para David Letterman y acabó haciendo los guiones de episodios tan fabulosos como 'Ha nacido una estrella' (el crossover con 'El crítico') o 'Dos malos vecinos' (el de George Bush Sr) antes de irse a 'Futurama'.

El episodio jugueteó con la animación experimental utilizando imágenes en acción real y animó personajes por ordenador, algo arriesgado teniendo en cuenta que el episodio es de 1997, solo dos años después del estreno de la aún primitiva 'Toy Story'. El episodio tenía referencias a 'Bailando con lobos', 'La dimensión desconocida', 'El bueno, el feo y el malo' y el programa de variedades americano 'Soul train', pero había un gag que, de puro absurdo, nadie sabía dónde encajar. Tiene que ver con Mabel, efectivamente.

¿Quién es Mabel?

Durante años se creyó que "I says to Mabel, I says", la frase original, provenía de algún programa de los 50 o era una referencia casi arcana a algo que solo unos pocos comprendían. Hay quien dijo que era un guiño a la manera de hablar de Popeye o de Pete, el villano de Mickey Mouse. Incluso hay quien afirma que viene de 'El gran Gatsby' o de una historia corta de antes de que la serie empezara a emitirse. Incluso hay quien lo ha rastreado hasta videojuegos de Carmen Sandiego o los Monty Python de los 80, números específicos de la revista Cracked, cómics de Krazy Kat, frases de Gracie Allen o 'El show de Jack Benny'. Demasiadas posibles referencias para un solo chiste.

Pero Josh Weinstein, uno de los principales guionistas de la serie (suyos son 'Lisa contra Stacey Malibú', 'Bart contra Australia' o '¿Quién disparó al señor Burns?', donde pretendían que el criminal fuera Barney), ha respondido a la pregunta del millón en Twitter. No es la primera vez que lo hace, aunque nunca había dado tanta información al respecto.

Hace dos años, en un hilo en el que dio explicación a algunos de los chistes más aparentemente crípticos de la serie (como "Hable más alto, llevo una toalla" o "La choza del coche"), solucionándolos con un "Simplemente nos sonaba gracioso", Weinstein habló al respecto de "Le dije a Mabel, le digo": "Es totalmente una línea de usar y tirar sin significado (ni resto de la frase). Simplemente necesitábamos que Bart hablara a Lisa en ese momento pero no podían decir nada relacionado con la historia. Ademas, nos gusta el tono de charla antigua". Eso no sirvió para que los fans más empecinados quisieran saber aún más.

Mabel que se inventan

La historia tras 'Le dije a Mabel': La historia de Homer en el episodio del chili eran tal larga que no teníamos tiempo para la historia secundaria de los niños. Así que cuando Homer les pregunta dónde está Marge, no están haciendo nada. Lo que hacen en ese momento debe ser 100% sin ataduras. Y así nació Mabel. Y para ser claro, porque la gente me lo pregunta a menudo, la línea de Mabel no referencia a nadie, nunca apareció en un libro o una película o nada. Hasta donde yo sé, es totalmente independiente en la historia de la humanidad. Es una de estas líneas cuya aleatoriedad la hace mejor.

La frase es tan buena y tan aleatoria que llevamos años pensando que es una referencia a algo, pero el propio Weinstein aclara "El 50% de los diálogos y las bromas que la gente cree que son referencias NO lo son en absoluto, pero HAY un montón de referencias específicas que mucha gente nunca pilló pero no importa, porque funcionan bien por sí mismas". Como curiosidad, a posteriori la frase ha tenido recorrido, e incluso ha aparecido en un cómic de la increíble 'Gravity Falls' donde la propia Mabel se encontraba con las diferentes versiones de sí misma en el multiverso.

Y este es el final de la génesis de una bola de nieve gigantesca solo apta para los muy cafeteros. Después de 25 años de darle vueltas a una misma frase, al final se ha llegado a la conclusión de existe porque sonaba graciosa. Eso no ha parado a los fans más fans, que quieren saber quién es Mabel y qué le dijo Bart, pero hay que dejar morir las obsesiones personales. En fin, como os estaba contando, le dije a Mabel, le digo...