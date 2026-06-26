Tom Hanks cree que Disney podría prescindir de él si se hiciese 'Toy Story 6'. "Tienen cada palabra que hemos grabado, podrían montar lo que quisieran"

Una semana en cartel ha sido suficiente para que 'Toy Story 5' haya roto cualquier pronóstico de agoreros que, como un servidor, renegábamos del atractivo de la saga tras su descafeinada cuarta entrega, y se haya metido en el bolsillo 366 millones de dólares en todo el mundo. Una suma que, conociendo los entresijos de la industria, hace casi inevitable que los juguetes de Pixar vuelvan tarde o temprano en un sexto largometraje.

Un futuro incierto

Pues bien, al respecto se ha manifestado un Tom Hanks que, 31 años después de haber prestado su voz por primera vez al vaquero Woody en la 'Toy Story' original, ve inevitable que la hasta ahora pentalogía se convierta en una hexalogía. Eso sí, tiene claro que hay una serie de requisitos clave que deben cumplirse antes de materializar el proyecto.

Si vas a hacer otra ‘Toy Story’, más vale que merezca la pena. Más vale que sea genial. Más vale que aborde algún tema y no se limite a alargar la saga solo porque a la gente le gusta el título. Quiero decir, sin duda es un negocio corporativo enorme, no voy a negarlo. Pero, a menos que sea buena, nueva y original, no hay motivo alguno para hacerla.

Lo que también tiene claro el actor es que, en caso de no estar conforme con el devenir de la producción, la factoría Disney no necesitaría que se plantase en el estudio de doblaje para grabar sus líneas. ¿El motivo? La cantidad ingente de material con sus interpretaciones que tiene La Casa del Ratón en sus archivos y, por supuesto, la inteligencia artificial.

El tiempo es imbatible. La cuestión sería si podríamos improvisar alguna versión de mí mismo. Cada palabra que hemos grabado a lo largo del tiempo en "Toy Story” está en algún soporte digital, así que podrían montar lo que quisieran.

Hace ya tres años, en The Adam Buxton Podcast, Hanks ya expresó su recelo frente a los por aquél entonces emergentes Deepfakes y sobre una IA generativa que, tal y como predijo, está suponiendo un reto para los creativos de múltiples disciplinas no sólo artístico, sino también legal.

La primera vez que hicimos una película en la que se almacenaba una enorme cantidad de nuestros propios datos en un ordenador —literalmente, nuestro aspecto— fue una película titulada “Polar Express". Ya lo vimos venir, nos dimos cuenta de que iba a existir la posibilidad de tomar unos y ceros del interior de un ordenador y convertirlos en un rostro y un personaje. Desde entonces, eso se ha multiplicado por mil millones y lo vemos por todas partes.

Ahora cualquiera puede recrearse a sí mismo a cualquier edad mediante la IA o la tecnología deepfake. Mañana podría atropellarme un autobús y se acabaría todo, pero las interpretaciones podrían seguir y seguir y seguir sin fin. Más allá de lo que la IA y el deepfake puedan percibir, no habrá nada que te indique que no soy yo y solo yo. Y tendrá cierto grado de realismo. Sin duda, eso supone un reto artístico, pero también legal.

Vía | Entertainment Weekly

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