'Toy Story' estuvo cerca de ser muy diferente. Hay 80 minutos de película que "no funcionaron" y nunca hemos visto

En los años noventa, Pixar se la jugaba mucho con su primera película animada. 'Toy Story' supuso una revolución en el terreno de la animación 3D y puso al estudio en el mapa, pero durante buena parte de su producción las cosas no eran tan prometedoras.

Lo contaba Tom Hanks en su aparición reciente en el programa de Stephen Colbert, después de que el presentador mencionara los 30 años de la primera película. "En realidad, han sido más de 30 años", aclaraba Hanks, "porque Tim Allen, yo y todos los involucrados grabamos una película de Toy Story, como 80 minutos de ella que fueron completamente desechados".

No hablamos de pequeños cambios, sino de una historia completamente diferente. La culpa la tenía la tuvo la intervención del estudio, quienes tenían otro tipo de proyecto en mente diferente al de Pixar. "Mira, son dibujos. Hagámoslos ingeniosos, que improvisen y se insulten unos a otros", fue la dirección que recuerda Hanks haber recibido. El equipo tuvo que acatar con ello, no quedando nada convencidos con el resultado. "Francamente, no funcionaba. No era Toy Story".

Aunque Hanks no da nombres, probablemente se refiere aquí a las instrucciones de Jeffrey Katzenberg, jefazo de Disney en su momento que pasó a la historia por todo un historial de decisiones controvertidas. Hay reportes de aquella primera versión infame que pretendía ser más adulta y ácida, y en la que Woody era un auténtico tirano incapaz de convivir con Buzz. Causó tantos problemas internamente que estuvo a punto de cargarse el proyecto por completo. Según Hanks, estaban tan avanzados con esa versión que "teníamos animáticas y todo".

El retraso acabó siendo lo mejor para la película. Un día John Lasseter llamó a Hanks con la propuesta de que desecharan todo y empezaron completamente de nuevo. Fue un proceso que les sumó casi otros tres años al tiempo que ya llevaban, aunque esta vez sí era la buena. Aquella iteración acabó siendo de la que los espectadores se enamoraron, y mucho más cercana a la visión original de Pixar.

