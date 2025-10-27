Disney hace realidad la casa de 'Los Increíbles 2', pero vas a necesitar una super cartera para visitarla

En el final de la primera película de 'Los Increíbles', la familia protagonista consigue derrotar al supervillano pero no sin lograr evitar una gran destrucción. Entre las ruinas se encuentra su propia casa, algo que la secuela le permitirá solventar. En una decisión muy fácil, a los Parr le dan a elegir entre un motel o una impresionante y lujosa residencia superheróica que podría rivalizar con la del mismísimo Tony Stark.

Para la familia aquella casa parecía demasiado buena para ser verdad, y es probablemente la misma sensación que la compañía quiere que tengamos ahora, porque la han construido de verdad. Localizada en California, en un entorno arenoso y con vistas privilegiadas, con las montañas rocosas a sus espaldas y una enorme piscina al frente, no tiene nada que envidiarle a su contrapartida ficticia.

En los últimos días prensa e influencers han tenido un primer vistazo a la casa, y es seguramente lo más cerca que la mayoría estaremos de ella. En vídeos como éste podemos ver un tour completo de una residencia que, si bien no es una recreación 1:1 de la vista en la película, sí tiene espacios muy reminiscentes, en especial el salón con su característica forma que parece incrustada en la roca. Está llena de easter eggs por todas partes, además de detalles que lo hacen parecer una guarida superheróica, como una oficina a la que se accede desde una pintura.

Una pena que al contrario que la casa ficticia aquí no se se pueda vivir, aunque la realidad es que muy pocos podrían permitírselo. La residencia Parr se ha adaptado como un club residencial dentro de una nueva comunidad urbanística de Disney con casas que alcanzan los 2 millones de dólares. Se propone como un beneficio para residentes donde organizar eventos comunitarios y con la posibilidad de hospedaje, aunque se espera que en el futuro se permita al acceso también a no residentes.

Es quizás el reclamo principal de Cotino, la comunidad californiana que albergará alrededor de 1.900 casas en 2026 y que será la primera en su especie, seguida por Asteria (también en California) en algún momento en el futuro. Si vivir en una urbanización Disney te parece sorprendente, no es ni mucho menos la única iniciativa similar. La compañía ha llegado a crear mansiones e incluso un pequeño pueblo autosuficiente en Florida que acabó independizándose.

Imágenes: David Vaughn (Youtube)

