Fracasó en cines hace unos meses, pero esta entrañable y sencilla película de ciencia ficción familiar se estrena en Disney+ en busca de una segunda oportunidad

La mayoría de la gente no es consciente en su día a día, pero su verdadero voto no suele estar en una urna cada cuatro años sino en donde deposita el contenido de su cartera (ahora cada vez más su cuenta bancaria) de manera habitual. Sin ser consciente, el apoyo económico puede ser tácito, sobre todo en el terreno de una industria del cine cada vez más guiada por los números fáciles.

De ahí que los números en taquilla se interpreten también como una expresión cultural del momento, y se comente si el contenido ideológico afecta positiva o negativamente al desempeño de una película. Pero más que eso, parece cada vez más claro que la mayoría silenciosa está interesado en lo familiar, en lo seguro, y la Pixar más original ya no parece entrar en esa categoría viendo el fracaso de ‘Elio’.

El embajador más inesperado

La última producción del estudio se ha topado con uno de los mayores topetazos económicos de su historia, justo después del arrollador éxito económico de una secuela como ‘Del revés 2’. A esta original y simpática propuesta sólo le queda esperar a una segunda oportunidad en formato doméstico con su estreno en streaming a través de Disney+.

Elio es un niño que, tras perder a sus padres traumáticamente, tiene que irse a vivir con su tía a una base científico-militar que está monitorizando el espacio exterior. El joven, sin embargo, se siente profundamente solo en su nuevo entorno familiar, y busca contactar con vida extraterrestre para ser abducido. Sorprendentemente, su deseo se verá cumplido y estará en la obligación de ser el embajador de la Tierra.

Aquí encontramos uno de los esfuerzos más claros de Pixar por reconectar con audiencias más jóvenes y quitarse el sambenito de que realmente están haciendo películas de animación para que lloren los adultos. Tocando ideas como el trauma y la soledad juvenil, aspira a seguir despertando emociones potentes siguiendo los parámetros de su fórmula clásica.

‘Elio’: encontrando un armazón en el que sostenerse

Esto en el fondo hace de ‘Elio’ una película tan profundamente conservadora en su ejecución como muchas de sus secuelas de andar por casa. Algo que en realidad actúa en su beneficio, porque su compleja producción que desembocó en Madeline Sharafian y Domee Shi reemplazando como directoras a un Adrián Molina, que originó el proyecto y en el que introdujo experiencias personales. La clase de trastoque que haría a la película algo indefinido y sin carisma, al estilo de ‘Elemental’.

En su lugar, su manera de abrazar los códigos de la aventura de ciencia ficción más arquetípicos le permite tener un armazón más sólido, si bien le impide despegar del todo. Es una película alejada de los tiempos dorados del estudio y la zona noble del mismo, pero que resulta innegablemente entretenida y en parte sentida. No es muy distinto de otras propuestas familiares que se están abrazando con entusiasmo más desaforado.

