En 4 días se estrena una de las películas de ciencia ficción más grandes del año. Ofrece algo nunca visto en esta saga con 38 años de historia

Ya queda muy poco para el esperado regreso a la gran pantalla de una saga con 38 años de historia. Sus últimas aventuras quedaron relegadas a verse de forma directa en streaming, pero en Disney han apostado a lo grande por 'Predator: Badlands', una película que da un sorprendente giro a este universo que arrancó en 1987 de la mano de John McTiernan y Arnold Schwarzenegger.

La gran novedad de 'Predator: Badlands' es que aquí el gran protagonista de la función es uno de los integrantes de esa raza alienígena de cazadores. Eso sí, aquí seguiremos a un miembro marginado por su clan en busca del adversario definitivo con el que demostrar su valía. Una garantía de muerte, destrucción y cosas seguramente aún más graves, encontrándose por el camino con una androide sintético interpretado por Elle Fanning.

Qué podemos esperar

Detrás de 'Predator: Badlands' encontramos a Dan Trachtenberg, quien se ha convertido en el gran referente de la franquicia desde la estupenda 'Predator: La Presa'. De hecho, este mismo año también firmó juntó a Joss Wassung la estimable película animada 'Predator: Asesino de asesinos', pero es que aquí donde está llamado a poner toda la carne del asador.

Pese a que no ha sido confirmado por Disney o 20th Century Studios, hay informaciones que señalan que 'Predator: Badlands' ha tenido un generoso presupuesto de 100 millones de dólares. Eso la convertiría en la película más cara de la franquicia, superando así los 88 millones que costó 'Predator' en 2018. Esta última fue una decepción comercial y esperemos que no suceda lo mismo con la que ahora nos ocupa.

A su favor tiene que no hay demasiada competencia en los cines para poder hacerse con el número 1 -en España sí que se lanza el mismo día que 'Bugonia', la nueva colaboración de Emma Stone con Yorgos Lanthimos, pero a priori son películas orientadas a públicos totalmente diferentes-, pero una cosa es llegar a lo más alto y otra rentabilizar la inversión.

Por el momento no hay críticas que sirvan para que el público pueda empezar a orientarse sobre lo que esperar de 'Predator: Badlands. Eso sí, el embargo acaba este martes a las 18, por lo que todavía habrá tiempo de sobra para ver cuál ha sido la reacción de la prensa especializada antes de su lanzamiento en cines.

'Predator: Badlands' se estrena de forma exclusiva en cines este viernes 7 de noviembre.

