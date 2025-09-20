En 'Saint Seiya' había un Caballero del Zodiaco que nunca llegó a aparecer en el manga ni el anime. Décadas después tuvo su propio spin-off

Esta semana hemos tenido un pequeño regalito si somos fans de 'Saint Seiya', porque desde Pluto TV han lanzado su propio canal dedicado a los Caballeros del Zodiaco para revivir el anime en el inicio. Pero aunque las varias series de anime han dado para contarnos largo y tendido la historia de los caballeros de Atenea, hay algunas que se quedaron en el tintero.

Le terminó llegando el momento

En el imaginario de 'Saint Seiya' hay hasta 88 caballeros dedicados a proteger a Atenea y a su reencarnación. Doce de ellos son los caballeros de oro, veinticuatro de plata y después cincuenta y dos de bronce, aunque los números bailan un poco según le apetezca al mangaka Masami Kurumada y según convenga más al canon.

Así que hay algunos caballeros cuyas historias se quedaron por ahí colgando al margen de Seiya de Pegaso, Shun de Andrómeda, Ikki del Fénix, Shiryu de Libra y Hyoga del Cisne. Y uno de estos fue Mei, el caballero de Coma Berenice.

Mei no haría su aparición hasta la novela 'Saint Seiya: Gigantomachia', que se publicó en 2002 con guión de Tatsuya Hamazaki y dibujo de Shingo Araki. Y, a diferencia de otros muchos spin-offs e historias derivadas de 'Saint Seiya', esta sí que contó con la supervisión y aprobación de Kurumada, el creador del manga original.

Esta novela se ambienta entre las sagas de Poseidón y Hades, y se centra en un levantamiento de los Gigantes contra Atenea en el que terminan combatiendo los caballeros para defender a su patrona. Y los Gigantes tienen la mala suerte de refugiarse en Sicilia, donde lleva años entrenando Mei, otro hijo de Mitsumasa Kido destinado a convertirse en caballero.

La gran diferencia de Mei frente a los otros caballeros es que él sí que era hijo legítimo de Mitsumasa Kido y es su heredero, pero al enterarse de la suerte de todos su medio-hermanos decidió renunciar a su posición y ser tratado como uno más. Así es como Mei dedicó toda su vida a entrenar, con Deathmask de Cáncer convirtiéndose en su maestro y le fue entregada la armadura de Coma, que tiene la peculiaridad de que no es de oro, ni plata, ni bronce.

No existe una ilustración oficial de Mei de Coma Berenice, aunque en la novela se le describe como un joven más alto que Seiya, con el pelo largo y plateado peinado hacia atrás. Así que si pensamos que lo sabemos todo sobre los caballeros del Zodiaco y les conocemos a todos, Kurumada siempre tiene alguna sorpresa en la manga.

En Espinof | Estos remakes de anime querían superar a los originales pero terminaron siendo un pufo y desencantando a los fans

En Espinof | 'Sailor Moon' y otros animes clásicos que no están en streaming y deben ser rescatados urgentemente