Últimos días para ver en SkyShowtime una obra maestra de Alfred Hitchcock que cambió para siempre el cine de terror gracias a una simple ducha

Hace 64 años, una ducha era una ducha. No causaba especial terror, más allá de los hábitos higiénicos de cada cual. Y sin embargo, Alfred Hitchcock consiguió, en apenas 45 segundos y 52 cortes de montaje, cambiar la historia del cine con una de las escenas que, aunque jamás te hayas acercado al cine clásico, conoces a la perfección. Los violines agudos, el cuchillo pasando por encima del ombligo, la sangre cayendo por el desagüe. Pero 'Psicosis' es mucho más que la escena en cuestión y la punzante banda sonora de Bernard Herrmann, y ahora tienes oportunidad de comprobarlo antes de que SkyShowTime se despida de ella el 28 de febrero. De momento, puedes verla aquí.

Desafiando la norman

Vi 'Psicosis' por primera vez con apenas trece años en un viejo VHS alquilado mil veces, y desde el largo (e increíble) travelling inicial hasta su icónica escena final, con Norman Bates anunciando que no podría hacerle daño ni a una mosca, cambió para siempre la manera en la que entendería el cine de terror y, en cierta manera, el slasher. Y si hizo eso con un adolescente de finales de los 90, qué no haría casi cuatro décadas antes. Ese mismo 1960, Alfred Hitchcock y la increíble 'El fotógrafo del pánico' estiraron lo que se podía y no se podía enseñar en una pantalla, allanando el camino para los locos años 70 y 80.

Ahora puede parecer naíf e inocente en ocasiones (esa caída por las escaleras), pero 'Psicosis', en su día, fue una revolución y un riesgo. Tanto, que, por ejemplo, el crítico de Time la describió como "un espectáculo de horror que agita el estómago" y en el que "la naúsea nunca desaparece". Incluso hay quien creía que era "una de esas series de televisión extendidas durante dos horas". El tiempo dio la razón al director, por suerte, y sus méritos ahora se ven como obvios.

'Psicosis' empieza como un thriller pseudo-romántico de ladrones y problemas éticos, al estilo de las mejores películas con su firma, pero pronto empieza a virar hacia el retrato psicológico de una persona con graves problemas mentales capaz de hacer cualquier cosa por proteger a su madre en un relato que esconde giros, asesinatos, imágenes impactantes, planos atrevidos (entonces y ahora) y un personaje maligno que, casi por primera vez, se convertía en el protagonista, tal y como Freddy Krueger o Jason Voorhees harían en décadas posteriores. Salvando las distancias, claro.

Violines, cuchillos y váteres

Los distribuidores no confiaban en absoluto en 'Psicosis'. De hecho, estaban convencidos de que el sistema que proponía Hitchcock y que desafiaba a las entonces habituales sesiones continuas (la película se ponía una y otra vez, entrabas cuando querías y reenganchabas más adelante) poniendo horas concretas e impidiendo entrar después de su inicio iba a ser nocivo. Sin embargo, el público se mostró aún más interesado: tanto, que fue la segunda película más taquillera de 1960 (por detrás de 'Espartaco') y confirmó que el maestro del suspense también era una máquina de imprimir billetes.

'Psicosis' era una película de bajo presupuesto patente, y eso permitió al director hacer lo que le diera la gana. Por ejemplo, matar a la actriz principal, Janet Leigh, el mayor reclamo de la cinta, en el primer acto, para sorpresa de todos los presentes. O, por qué no, montar un larguísimo tráiler de 6 minutos y medio consistente en él paseando por la casa de los Bates y creando intriga al negarse a entrar en una de las habitaciones. Aún ahora, por cierto, el mejor tráiler de la historia, del que muchas tendrían que aprender. 'Psicosis' es ruptura, es terror, es punk. Es fantástica.

Crear una sola imagen icónica en una película es muy complicado, pero 'Psicosis' consigue que prácticamente cada escena lo sea. Norman mirando por el agujero, la silueta de su hogar, la revelación sobre su madre, la caída por las escaleras, la eterna ducha, el primer (y sorprendentemente sexual) primer encuentro de la pareja, la huida en coche de Marion por las calles bajo la sensación de culpa, la última mirada de Anthony Perkins a la cámara... Planos perfectos en una obra maestra que en su día puso la moralidad de finales de los 50 patas arriba, desafiando al Código Hays cara a cara.

Han pasado casi tantos años desde el estreno de 'Psicosis' como habían pasado desde la invención del cine hasta dicho estreno... Y ya podemos decir con seguridad, y contra los críticos del momento, que Alfred Hitchcock fue uno de los magos que ayudó a remodelar la narrativa del suspense, supo cómo crear un género propio y dar su impronta personal a cada una de sus películas. 'Psicosis' es el mejor lugar para comenzar si aún no te has atrevido con este imprescindible de la historia del cine. ¡Aprovecha! Solo queda una semana para que se vaya de SkyShowTime (junto con la curiosa 'Psicosis II' y el horrendo remake de Gus Van Sant). Que no tenga que venir Norman Bates a decírtelo.

En Espinof: