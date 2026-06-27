'Obsession' tiene un agujero de guion tan grave que hasta su propio guionista reconoce que "no tiene ningún tipo de sentido"

Desde este viernes 26 de junio de 2026 podemos disfrutar en los cines españoles de 'Obsession', el gran fenómeno del cine de terror de este año que acumula ya más de 200 millones de dólares solamente en los cines de Estados Unidos. Ahora volvemos a hablar de ella porque hasta su director y guionista Curry Barker reconoce que tiene un grave agujero de guion.

Barker se ha pronunciado al respecto en Total Film, donde ha señalado que "es algo en lo que no me gusta pensar demasiado, porque no tiene ningún sentido que exista un mundo de personas que simplemente piden deseo. No tiene ningún tipo de sentido". Ahí es donde entra de lleno el toque fantástico del relato, pero es que para él hay algo que lo complica todo más.

Curry Barker reconoce que su 'Obsessión' "esta rota"

"Si el Sauce de los Deseos funcionara de verdad, como ocurre en esta tradición, y la gente pidiera deseos a diestro y siniestro, pasarían cosas increíbles; por ejemplo, existirían dragones", continúa Barker. Según él, "lo que vemos en la película es bastante normal", molestándole haber pasado por alto este punto.

Eso sí, Barker se saca de la manga una posible explicación que, siendo justos, suena un poco a excusa barata: "Cada vez que alguien pide un deseo, entran en una realidad alternativa donde su deseo se hace realidad, así que no experimentas los deseos de todos al mismo tiempo". De hecho, el propio Barker la desmonta al recordar el momento en el que aparece el dinero de Ian.

A Barker no le queda otra reconocer que la película "está rota", para luego destacar que tiene previsto hacer 'Obsession 2' en el futuro, aunque dando primero prioridad a otros proyectos y señalando que quizá le motiva más hacer una antología televisiva con episodios de una hora en el que cada deseo que se pide sale horriblemente mal.

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