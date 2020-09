'Memoria Letal', Renny Harlin potencia la dosis de acción de otro "guion más caro de la historia" de Shane Black

A mediados de los 90, concretamente en 1996, el espectador aficionado al cine de acción debió pensar que estaba muerto y se había encontrado con las puertas del paraíso abiertas de par en par. 'Misión Imposible', 'La Roca', 'Eraser', 'Broken Arrow'... la oferta era espectacular. Pero ninguna más navideña, carismática y apasionante que 'Memoria Letal', escrita por Shane Black, dirigida por Renny Harlin y protagonizada por Geena Davis y Samuel L. Jackson. Si no sabes de qué te estoy hablando, echa un vistazo esta noche a La Sexta y sigue leyendo.

Resurgiendo de las cenizas

El director contó con algo más de 60 millones de dólares para llevar a la pantalla la historia de una madre encantadora y enamorada de su hogar que, de la noche a la mañana, verá cómo su cerebro empieza a recordar una parte de su pasado que tenía más que olvidada. New Line se tiró de cabeza a pesar del morrocotudo e histórico fracaso de la anterior película del director, la simpática 'La isla de las cabezas cortadas'. Aquella aventura, también capitaneada por Davis, costó 100 millones de dólares, recaudó 10 y su trompazo todavía resuena entre los pasillos de Hollywood.

Pero será por dinero. Shane Black se convirtió en el primer guionista en vender un guión por 4 millones de dólares, algo que provocó mucha envidia entre sus compañeros y bastante guerra sucia. Y eso que en realidad era el tercer guión que vendía por encima del millón de dólares, hitos logrados con 'El último Boy Scout' y 'El último gran héroe'. Como resultado, Black se apartó de manera voluntaria de la industria durante casi una década, regresando por todo lo alto con su memorable y 'Kiss Kiss, Bang Bang', una película con aires de revancha. Pero eso es otra historia.

'Memoria Letal', un título que no hace justicia al hermoso 'The Long Kiss Goodnight' original, es un espectáculo que recuperaba a un director ambicioso y con superdotado para la acción. Geena Davis lucía perfecta en su doble apariencia. Como Samantha, la madre de buen corazón en la que se ha convertido tras su amnesia, Davis irradia imparables señales de buen ambiente y paz, pero, como Charly, la despiadada asesina decolorada, es incluso más convincente. Hay mucho amor en esta navideña película de acción para toda la familia (bueno, tal vez no para toda-toda), pero la actuación de Geena Davis es un verdadero tour de force.

Una de las grandes

Harlin (casado con Davis en ese momento) muestra las capacidades de heroína de acción de Davis de manera espectacular, apoyándose en su fuerza y ​​altura. La actriz aparece realizando varias acrobacias, incluida la de disparar un arma mientras patina sobre hielo, o sumergirse en un lago congelado. En un momento en que las heroínas de acción eran pocas, Davis hizo un valiente esfuerzo para establecerse como una estrella de acción.

Por desgracia, el mundo ya se había formado una opinión (de mierda, que diría Los Punsetes), y 'Memoria Letal' recibió unas críticas tibias, además de una taquilla muy inferior a lo que merecía y necesitaba. Una lástima teniendo en cuenta que el cineasta afirmaba hace poco que podría tener en mente una secuela:

“Creé un tratamiento donde, en pocas palabras, la historia es que en la secuencia de apertura el personaje de Geena es asesinado. Su hija, que ahora tendría unos 20 años, está en la universidad. Tras la muerte de su madre, recibe un misterioso paquete. Ella no entiende qué pasa, pero tiene al gobierno y un par de villanos pisándole los talones y debe huir. No tiene a nadie a quien recurrir, pero sabe que el personaje de Sam Jackson es el único en quien puede confiar. Y luego se convierte básicamente en una road movie".

El resto del reparto funciona como un tiro. Craig Bierko resulta memorable como el gran villano de la función. También se asoma David Morse con una escena de tortura sádica con Davis, una secuencia para la que la estrella entrenó a fondo con su marido, cronometrando su capacidad pulmonar bajo el agua. Brian Cox es otro de los nombres que engrandecen el reparto de una película espectacular.

Aunque el guión original de Black era más oscuro y gráfico que la película final, con alguna tortura más o la confesión de Mitch sobre cómo fue violado en grupo en prisión y cómo su esposa se niega a dejarlo ver a su hijo, debido a lo que le sucedió, se quedaron en borradores que el viento se llevó. Poco importa si al final nos han regalado un par de horas de diversión sin límites y secuencias tan asombrosas como esta.