Santiago Segura: "Pretendo llegar a la máxima cantidad de gente posible, y eso no es un deseo innoble"

Santiago Segura se ha convertido en una de las figuras más intocables del cine español. Poco importa lo que cada uno pueda disfrutar con sus películas, ya que lleva tanta gente a las salas que todo lo demás pasa a un segundo. Además, él mismo siempre ha sido muy honesto al respecto, pues coincidiendo con el estreno de 'Torrente, el brazo tonto de la ley' dejó claro que su objetivo principal era "llegar a la mayor cantidad posible de gente".

Para entonces ya había conseguido un Goya gracias a su cortometraje 'Perturbado' y estaba empezando a destacar como secundario cómico, especialmente tras su inolvidable interpretación en 'El día de la bestia', por la que consiguió su segundo cabezón. Sin embargo, fue la primera entrega de la saga Torrente la que empezó a catapultar realmente su carrera.

"Yo no intento provocar sino divertir"

Sí que sorprende la honestidad de Segura entonces en La Revista al destacar que "pretendo llegar a la máxima cantidad de gente posible, y eso no es un deseo innoble. Nunca me he empeñado en ser outsider, marginal, rebelde y cutre. Lo soy porque no me queda más remedio. Para qué nos vamos a engañar: yo quiero que me absorba el establishment, y tener éxito, y estar rodeado de señoras estupendas y vivir en un dúplex en la torre de Madrid".

No me cabe ninguna duda de que consiguió su objetivo y que actualmente puede permitirse vivir donde le apetezca, logrando además otra cosa que confesaba en su momento: "A mí también me gustaría ser como las estrellas del jabón Lux. Estoy harto de vivir en Carabanchel, que es un barrio entrañable pero donde no hay pisos estupendos ni baños con jacuzzis".

Además, Segura destacaba entonces que "yo no intento provocar, sino divertir. Imagine una situación típica, un estreno, por ejemplo. Vienen unos tíos y me ponen un micrófono delante. Otro, en mi lugar, o se bloquea o dice algo trascendente. Yo, por el contrario, elijo el exabrupto. O más que el exabrupto, la parida. Me encanta soltar paridas. En cambio, detesto opinar. No soporto al famoso que opina sobre lo divino y lo humano". Y sigue sin cortarse en esos casos, aunque a veces sea para hacer declaraciones bastante desafortunadas.

Por último, merece la pena destacar que estuvo a punto de dejar el lado el cine, pero se arrepintió en el último momento: "He llegado donde he llegado sin darme cuenta, y todavía ahora me pregunto cómo he podido tener tanta suerte... Al acabar la carrera estuve en un tris de meterme de profesor de dibujo en un instituto, pero el día antes de firmar el contrato lo pensé y me eché atrás".

Fue entonces cuando dio con una fórmula irrepetible para poder hacer realidad su sueño: "Me dio por apuntarme a casi todos los concursos de televisión y así saqué pasta para financiarme el primer corto. Estuve en No te rías que es peor, Vivan los novios o Locos por la tele, donde gané un viaje alrededor del mundo que hábilmente cambié por dinero".

Como resultado de esa singular apuesta, Segura logró sacar adelante 'Evilio', la primera entrega de su singular saga sobre un mendigo asesino. Desde entonces fue creciendo hasta convertirse en una de las mayores figuras del cine español, algo que ha confirmado con 'Torrente presidente', todo un bombazo en cines que ahora también arrasa en Netflix.

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