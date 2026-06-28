Benito Serrano, dueño del bar de 'Torrente Presidente': "Santiago Segura es un hombre muy agradable, pero muy serio. No es un personaje de Torrente"

Desde este viernes 26 de junio de 2026 puede ver 'Torrente presidente' en Netflix. La película escrita, dirigida y protagonizada por Santiago Segura ya arrasó durante su paso por cines y ahora vuelve a ser un fenómeno en streaming. Una de las muchas sorpresas con respecto a anteriores entregas es que parte de la película cambió de localización para Bar Antoñito, regentado por el personaje que interpreta Cañita Brava.

El local elegido en esta ocasión es el Bar Benito situado en el barrio de Ventilla de Madrid, más concretamente en calle Magnolias 56, muy cerca de Plaza Castilla. En Espinof nos hemos acercado hasta ahí para hablar con su dueño, Benito Serrano, sobre todo lo relacionado con el rodaje de la película en su local.

"Yo no iba mucho a ver las películas, pero me caía bien"

Por lo pronto, Benito nos cuenta que "vino un localizador y buscó mi bar, pero no sé cómo. El hombre se pasó mucho tiempo aquí y cuando se iba a ir me dijo que era para Santiago Segura y me dijo que si venía era que igual se hace la película. Vino, hablamos y surgió. Cuadró el sitio y les gustó mi bar".

Obviamente, Benito tuvo contacto con Segura y señala que quedó encantado con él: "La relación con Santiago Segura fue muy bien. Él es un hombre muy serio, muy majete y muy campechano. Campechano y serio. No es un personaje de Torrente, es un hombre muy agradable, pero muy serio"

Segura ya tiene una larga carrera a sus espaldas, pero Benito reconoce que "yo no iba mucho a ver las películas, pero me caía bien". Eso sí, todo ha cambiado tras el rodaje de 'Torrente Presidente': "Ahora ya me he hecho seguidor".

Claro está, el bar no aparece tal cual es en la película, y no me refiero a la gran cantidad de recuerdos que hacen imposible no saber que 'Torrente presidente' se rodó allí una vez entras en el local: "Hubo que quitar las verjas, eso es lo que más se cambió. Bueno, y él con sus técnicos cambiaron el bar para hacerlo torrentiano, pero luego me lo vuelven a dejar perfecto".

Escena de 'Torrente presidente' grabada en el Bar Benito

Ese trabajo de transformación llevó varias semanas y la grabación en sí misma se resolvió en una semana. Claro está, Benito se interesó por lo que pasó entonces: "Yo no estaba aquí durante el rodaje, estaba en la calle, pero lo veía entrando y saliendo. Ha sido fabuloso, una experiencia muy bonita. Lleva un equipo muy bueno".

Una vez las cámaras y el equipo se fueron a seguir grabando en otro lugar, el bar Benito no tardó en recuperar la normalidad y haber grabado 'Torrente presidente' no tardó demasiado en jugar a su favor: "A mí me ha venido muy bien, porque me ha salpicado a la hora de vender y a la hora de tener un buen nombre. Mi bar tenía su propia esencia, pero ahora es un bar con esencia, solera y además donde se ha grabado 'Torrente presidente', con lo cual nos ha salpicado en las ventas bastante bien"

Por último, Benito apunta que "ahora viene gente que no conozco. Se ha juntado la esencia que tenía con la buena fama al ser una película tan taquillera y nos ha aportado mucho. Tenemos una ventas fenomenales".

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