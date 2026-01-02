Ni siquiera el creador de 'Pluribus' sabe cuándo volverá, y Stephen King se ha puesto nervioso: "No estoy haciéndome más joven"

Sí, lo sé. Yo también echo de menos cuando las series tenían 24 episodios y solo descansaban en verano y en invierno. Sin embargo, los servicios de streaming y los showrunners se permiten ser tan ambiciosos ahora que nos han acostumbrado a que el ritmo pase a ser, salvo notables excepciones como 'The Pitt' o 'Solo asesinatos en el edificio', cada dos años (si tenemos suerte). Y 'Pluribus', una de las mejores series de 2025, no iba a ser menos.
Pluribus, plurianual
Para sorpresa de nadie, Vince Gilligan, su showrunner, ya ha anunciado en The Hollywood Reporter que la cosa va para largo: "Para ser sincero, esto va a frustrar a algunas personas. Trabajamos al ritmo que trabajamos, al igual que los glaciares se derriten al ritmo que se derriten". No suena bien, desde luego.
Por mi propio bien, tanto como el de cualquiera, egoistamente, desearía que pudiéramos terminar este trabajo más rápido porque no sé cuántos años me quedan. Todavía quiero hacer más cosas, pero voy más lento de lo que solía ir. Así que va a pasar un tiempo entre temporadas; simplemente es así
Gordon Smith, el productor ejecutivo, ha sido menos extenso, pero igualmente deprimente: "Volverá tan pronto como sea humanamente posible". Gilligan no solo nos ha frustrado a todos los fans, sino también al mismísimo Stephen King, que desde su cuenta de Twitter ha respondido: "Vince Gilligan dice que no tiene prisa para hacer la temporada 2 de 'Pluribus'. Entendido, pero eh, Vince, si estás escuchando: no estoy haciéndome más joven".
Obviamente, dado que la serie no tiene fecha de vuelta al rodaje (y quizá ni siquiera un solo guion escrito), no esperaría verla antes de 2027. Quizá 2028. King tiene ya 78 añazos, y es normal que se ponga nervioso ante la posibilidad de no acabar 'Pluribus'. Venga, Vince, por él y por todos los demás, date un poco de vida. Al fin y al cabo, no queremos olvidarnos de Carol antes de tiempo.
