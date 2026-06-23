Nunca habíamos visto un espectáculo de acción tan increíble y salvaje como 'The Furious', y esta es la última oportunidad para gozarlo en una sala de cine

Hace poco menos de un mes os conté, con no poco entusiasmo, que una de las mejores películas de acción y artes marciales del siglo XXI llegaría a nuestras salas de cine con una única proyección evento realizada en diferentes ciudades de la geografía española. Pues bien, para doblar el milagro que ya supuso poder ver esta catedral de la ultraviolencia titulada 'The Furious' en pantalla grande, la gente de YouPlanet ha celebrado la buena acogida del largometraje dando unas cuantas oportunidades más a los espectadores de cuatro localidades.

Más días de furia

Primero, lo importante: si vives en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca o Las Palmas, desde el pasado 19 de junio hasta el próximo viernes 25 tienes nuevos pases a las 22h para disfrutar de una orgía de muerte, destrucción, huesos rotos, pocos diálogos y mucha testosterona con una factura técnica y un sentido de la narrativa audiovisual que hace palidecer a algunos de los títulos homólogos más reverenciados de los últimos tiempos.

Esto es totalmente comprensible cuando nos fijamos en el cóctel explosivo que forman su reparto y su director. Y es que esta virguería está capitaneada nada menos que por Kenji Tanigaki, que ha dirigido la acción y ha coordinado a los especialistas de largometrajes como 'La ciudad de los guerreros', un ejercicio multipremiado con todo el espíritu de la industria hongkonesa que recibió una acogida extraordinaria en festivales como Sitges; y con toda la razón del mundo.

No obstante, la magia alcanza un nuevo nivel cuando nos fijamos en un reparto que termina de redondear la conexión Hong Kong-Japón-China-Indonesia que explica las dimensiones de la cinta, con expertos en artes marciales de la talla de Miao Xie, Joey Iwanaga, JeeJa Yanin o el dúo compuesto por Joe Taslim y Yayan Ruhian, conocidos por sus trabajos en largos como 'Redada asesina' y su descomunal secuela, 'The Night Comes for Us' o 'Headshot'. Palabras mayores en lo que respecta al noble arte de pegar guantazos en la gran pantalla.

Si bien es cierto que 113 minutos pueden antojarse algo abultados de buenas a primeras para lo que, simple y llanamente, viene a ser una ensalada de hostias de grandes dimensiones, hay que reconocer que la sencillez de la trama de 'The Furious' y su apuesta por minimizar el ruido y maximizar las nueces —o, mejor dicho, los castañazos—, hacen que el aburrimiento no exista dentro del vocabulario de una producción capaz de convertir un patio de butacas en una auténtica catarsis colectiva con alma de fiesta.

Siendo un férreo defensor de la gran pantalla, no suelo caer en exabruptos ni en la tentación de denostar consumir ficción en el salón de nuestros respectivos hogares, pero el caso de 'The Furious' es uno de esos que implica descartar por completo cualquier superficie de proyección inferior a las 150 pulgadas y cualquier sistema de sonido que no haga retumbar el asiento a cada golpe conectado por los personajes.

No desaproveches la oportunidad y sé testigo en las mejores condiciones de cómo el cine de artes marciales vuelve a elevar un listón que creíamos estancado desde hace ya una larga temporada.

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