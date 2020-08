Las 13 mejores películas de Tom Cruise

Con 58 años recién cumplidos, Tom Cruise tiene media docena de proyectos a cual más ambicioso, temerario y exigente en su bestial agenda de entretenimiento profesional. La estrella por excelencia de lo que nos queda de cine como espectáculo no desfallece.Vamos a recordar algunas de las películas por las que adoramos a este astro irrepetible que lleva toda la vida con nosotros.

La mayor estrella de Hollywood

Entre principios y mediados de los ochenta, hizo mejor que ningún otro compañero de generación (aquel lejano Brat Pack) lo más importante para un actor con ganas de comerse el mundo: elegir papeles. Así, pasó por 'Taps, más allá del honor', 'Rebeldes' o 'Risky business' hasta ponerse a las órdenes de Ridley Scott en la siguiente película del cineasta tras 'Blade Runner'. Esa será otra de las tónicas habituales en la carrera de Cruise y algo que hace que parezca normal: haber trabajado con muchos de los cineastas más importantes de Hollywood. Empecemos pues.

Top Gun (Ídolos del aire)

Dirección: Tony Scott

Reparto: Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom Skerritt, Anthony Edwards, Val Kilmer

Puede que no sea una película especialmente destacable más allá de un Tony Scott que siempre ha sido un pu*o jefe, pero su valor icónico y el haber sido básicamente la plataforma de lanzamiento definitiva de Cruise, merecen inaugurar esta lista. Un anuncio guay de las fuerzas aéreas con lo mejor (y lo peor) de aquellos maravillosos años.

El color del dinero

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Paul Newman, Tom Cruise, Mary Elizabeth Mastrantonio

Después de Coppola y los hermanos Scott era el momento de que Cruise aguantase el tipo (perfectamente) ante Paul Newman mientras Martin Scorsese se tiraba de cabeza a rodar la secuela de una de las películas más increíbles de todos los tiempos un cuarto de siglo después. Esas modernidades ya se hacían antes.

Crítica en Espinof: 'El color del dinero'.

Crítica en Espinof: 'El color del dinero'.

Rain Man

Dirección: Barry Levinson

Reparto: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Bonnie Hunt

Una de las feel good movies por excelencia de un director lleno de títulos populares que colocaba a Cruise al lado de otro histérico histórico haciendo lo que mejor sabía hacer. Irregular pero directa al corazón te pongas como te pongas. Mejor que 'Green Book'.

Nacido el cuatro de julio

Dirección: Oliver Stone

Reparto: Tom Cruise, Willem Dafoe, Raymond J. Barry, Caroline Kava, Kyra Sedgwick

A las órdenes de Oliver Stone conseguiría la primera de sus tres nominaciones a los Oscar. No lo ganó porque tuvo la mala suerte de coincidir con Daniel Day-Lewis en otra silla de ruedas, pero la película, algo así como la cara b de la mucho más popular 'Platoon', tenía suficiente enjundia como para ser bastante más que la película donde Tom Cruise salía feo. Si es que eso es posible.

Un horizonte muy lejano (Far and Away)

Dirección: Ron Howard

Reparto: Tom Cruise, Nicole Kidman, Thomas Gibson, Robert Prosky

Ron Howard desatado en una película que reunía al matrimonio de moda y que conseguía que toda su pomposa grandilocuencia jugara a favor de obra. Maltratada en su momento, tal vez ahora sea vista con otros ojos. Porque no solo la música de John Williams la hacía grande. Hay mucho gran cine americano ahí debajo.

La tapadera (The Firm)

Dirección: Sydney Pollack

Reparto: Tom Cruise, Gene Hackman, Jeanne Tripplehorn, Holly Hunter, Ed Harris

Una de las mejores adaptaciones de John Grisham y un thriller de aires setenteros donde Cruise se siente cómodo arropado por un elenco espectacular. Pollack ofrece aquí un thriller adulto hecho a la medida de los grandes estudios. Dos horas y media de conspiración y paranoia de gusto exquisito.

Crítica en Espinof: 'La tapadera'.

Entrevista con el vampiro

Dirección: Neil Jordan

Reparto: Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, Antonio Banderas, Christian Slater

Supongo que tras un cuarto de siglo es más sencillo que la gente aprecie el nivel de opereta fantasmagórica y la libertad que se entreve en esta notable adaptación de la obra de Anne Rice. Aunque siga pensando que la historia más interesante en realidad está en la habitación donde se realiza la entrevista más que en el pasado de los personajes, es de esas películas que son, menuda paradoja, inmortales.

Crítica en Espinof: 'Entrevista con el vampiro'.

Crítica en Espinof: 'Entrevista con el vampiro'.

Mission: Impossible (todas, incluso la segunda)

Dirección: Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird, Christopher McQuarrie

Reparto: Tom Cruise y un montón de gente.

Si 'Tiburón' inauguró el "blockbuster", la franquicia diseñada al milímetro por Cruise y un montón de directores con ganas de aportar su granito de arena, lo reformuló. A pesar de esa segunda entrega que, cómo son las cosas, sigue teniendo a sus defensores, la saga no ha dejado de ascender peldaños de entretenimiento inaudito secuela tras secuela. Una bendición.

Eyes Wide Shut

Dirección: Stanley Kubrick

Reparto: Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Marie Richardson

Una obra maestra sobre el poder del deseo y el peso de los secretos. Sobre descubrir que en realidad no sabes nada. Sobre la vida en pareja y el miedo que eso conlleva. Porque haberlos, haylos. Una de esas películas que nos van haciendo más daño cuanto más mayores nos hacemos.

Crítica en Espinof: 'Eyes Wide Shut'.

Magnolia

Dirección: Paul Thomas Anderson

Reparto: Tom Cruise, John C. Reilly, Philip Baker Hall, William H. Macy

La tercera y última nominación de Cruise (primera como secundario) llegó de la mano de esta favorita coral de mucha gente. Melodrama de altura, tal vez la película más "clásica" del director de 'Pozos de ambición' y 'The Master', que ya es decir. Una radiografía del dolor humano con ecos de fábula que siempre sorprende.

Crítica en Espinof: 'Magnolia'.

Minority Report

Dirección: Steven Spielberg

Reparto: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow

Por supuesto que Philip K. Dick puede ser la base para una trepidante aventura de ciencia ficción y no solo para ciencia ficción de autor sesudo. Para lograrlo solo necesitas a Spielberg jugando a Hitchcock y haciendo realidad alguno de los sueños imposibles del director de 'Psicosis'. Un thriller impecable donde el Rey Midas de Hollywood se encontraba con el príncipe. Volverían a cruzar sus caminos poco después.

Crítica en Espinof: 'Minority Report'.

Collateral

Dirección: Michael Mann

Reparto: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo

Bastantes años después sigue estando unos cuantos más por delante del resto del thriller experimental de moda. De la moda que sea en el momento que sea. Solo alguien tan capaz de convertir en mágico lo hortera como Michael Mann puede envolver este remix de filias y fobias de gente que usa la chaqueta americana para vivir de trapos sucios.

Crítica en Espinof: 'Collateral'.

Al filo del mañana (Edge of Tomorrow)

Dirección: Doug Liman

Reparto: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Jonas Armstrong, Brendan Gleeson

Después de tres películas "raras" ('Rock of Ages', 'Oblivion' y 'Jack Reacher') Cruise volvía a hacer lo que estaba destinado a hacer desde el principio: llenar de buen rollo, carisma y aires bribones grandes espectáculos cinematográficos que mezclaban mejor que ningún otro el éxito comercial con la audacia. A pesar de que la taquilla no quiso verlo, sobre todo en su casa, puede que en algún momento sigamos viendo aventuras de ese Bill Cage atrapado en tiempos de guerra.

Crítica en Espinof: 'Al filo del mañana'.

Crítica en Espinof: 'Al filo del mañana'.

Crítica en Espinof: 'Al filo del mañana'.

Anexo: Tom Cruise haciendo el idiota

No, no voy a rescatar ahora ningún momento embarazoso de la televisión de Estados Unidos, pero no quería cerrar esta lista sin destacar esa faceta juguetona del astro. No en vano utilizo el grandioso making of de la película de John Woo al comienzo del artículo.

Cuesta creer que Cruise no haya protagonizado nunca una comedia pura. Sobre todo cuando uno comprueba lo gran comediante que es en pantalla (prácticamente todas sus películas tienen algún momento de humor que funciona como un tiro) y cuánto disfruta cuando le dejan hacer el payaso. La sorpresa del mundo durante los créditos de 'Austin Powers en Miembro de Oro' y su descacharrante personaje en 'Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra!' merecen su hueco en una lista como esta.