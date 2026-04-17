"Tenemos que usarla". Sandra Bullock se posiciona a favor de utilizar la inteligencia artificial en el cine y la televisión

El uso de la inteligencia artificial en el cine es un tema que sigue generando mucho debate. En los estudios lo ven como una herramienta para reducir costes, pero algunos se preguntan sobre todo por las consecuencias artísticas de confiar demasiado en esa tecnología. Ahora ha sido la actriz Sandra Bullock quien se ha posicionado al respecto mostrando su apoyo al uso de la inteligencia artificial.

Sandra Bullock afirma que tenemos que aceptar la inteligencia artificial

La protagonista de 'Gravity' se ha pronunciado al respecto durante su visita a la CNBC Changemakers Summit, donde le han comentado que existen trailers generados por inteligencia artificial de 'Prácticamente magia 2' para ver cuál era su reacción. Su primer comentario ha sido bromear al respecto señalando que "bueno, mi imagen podría ser peor".

Acto seguido, la actriz ha sentenciado que "está aquí. Tenemos que observarla. Tenemos que entenderla. Tenemos que aceptarla. Tenemos que usarla de una manera realmente constructiva y creativa, hacerla nuestra aliada en lugar de... quiero decir, tenemos que ser increíblemente cautelosos y conscientes de ella porque hay gente que la usará para el mal y no para el bien".

De hecho, la ganadora de un Óscar por 'The Blind Side' destaca que "creo que hay sitio para ella" y que "tenemos que ser amigos de una forma algo oscura". Vamos, que ella misma lo ve como algo inevitable, siendo también consciente de que puede hacer mucho mal según el uso que se haga de ella.

Al respecto merece la pena destacar que Bullock estaba acompañada por Pam Abdy, directora ejecutiva de Warner, quien también ha incidido al respecto: "Tenemos que reconocerlo, tenemos que entenderlo y tenemos que verlo. Creo que tenemos que verlo como una herramienta, y en el lado de la producción, como una herramienta. ¿Cómo se va a usar para ayudarnos a hacer mejores películas para los cineastas? Para las personas que cuentan historias, tiene que ser una herramienta para los narradores. Eso es... pero todos estamos evolucionando. Está evolucionando cada día. Se mueve muy rápidamente. Y creo que como comunidad tenemos que, de nuevo, como dijo Sandra, reconocerlo, entenderlo, aprender sobre él y seguir adelante".

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