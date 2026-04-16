Val Kilmer ha resucitado mediante la IA en el tráiler de una nueva película. Sigue siendo inquietante y fallido, pero es todo lo ético que puede ser

¿No os pasa que os levantáis cada día pensando "A ver qué nueva noticia terrorífica leo hoy"? Bueno, pues esta es esa noticia. Y es que desde partes de la industria del cine nos quieren hacer creer que el avance de la IA es tan imparable que, para demostrar su potencial, están pasándose los límites éticos por el arco del triunfo. No es necesariamente, conste, el caso de 'As deep as the grave', donde han sacado a Val Kilmer de la tumba para ser uno de los protagonistas de la película... aunque nunca llegó a rodar una sola escena. Uf.

Pues IA estaría

Tal como ha desvelado Variety, antes de fallecer, Kilmer fue elegido por el equipo de casting en el papel del Padre Fintan, pero estaba demasiado enfermo como para rodar una sola escena. Podrían haber contratado otro actor, pero el equipo de la película decidió que sería mejor idea crear una versión hecha por IA con la ayuda del equipo de Kilmer y su hija Mercedes. ¿La parte buena para la película? Nadie estaría hablando de ella si no fuera por esto. ¿La parte mala? Hoy por hoy, no toda la publicidad es buena publicidad.

Conscientes de que es su mayor baza para llamar la atención, Kilmer aparece varias veces en el tráiler que proyectaron en la CinemaCon a pesar de ser un personaje secundario, mostrándole con distintas edades, desde la treintena hasta la vejez, casi espectral. Coerte Voorhees, guionista y director de 'As deep as the grave', cree que han encontrado una manera ética de usar la tecnología por la mera razón de que han trabajado con la familia de Kilmer para conseguir representar su efigie. "Su familia no paraba de decirnos lo importante que creían que era la película y que Val quería formar parte de ella", han afirmado.

Mercedes Kilmer, la hija del actor, ha afirmado que el único motivo por el que se ha utilizado la IA ha sido por pura necesidad, y que su padre lo apoyaría: "Siempre miró a las tecnologías emergentes con optimismo, como una herramienta para expandir las posibilidades narrativas. Este espíritu es algo que honramos con esta película específica, de la que formaba parte integral". De momento, con más de 35.000 visionados en YouTube, el tráiler apenas acumula 99 "Me gusta" y los comentarios indican la hartura de la sociedad con la IA generativa en muy poco tiempo.

Honestamente, no puedo estar más en contra de la IA. No solo por sus problemas éticos, sino porque, como se ve en el tráiler de 'As deep as the grave', no luce bien ni puede quitarse ese aura de "valle inquietante": la cara y la voz de Kilmer están, pero claramente no es él, es como un espectro, un sosias, un robot. Pero, en este caso, todo el mundo parece estar de acuerdo con haberla utilizado, y, según afirman, han compensado a la familia de Kilmer, que les dio material de archivo, cumpliendo toda la normativa del SAG. Si hay una manera ética de usar la IA, es esta. Otra cosa es que el público vaya a responder.

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