Orlando Bloom se alimentó de atún y pepino para bajar 23 kilos en tres meses: "Pasan muchas cosas en tu cabeza"

Desde que en 2017 Orlando Bloom hiciera un cameo en el inicio de la quinta parte de 'Piratas del Caribe', el actor se ha dedicado a hacer películas sin vocación de ser exitazos en taquilla (más allá de 'Gran Turismo'). Eso sí: nadie puede negar que lo de todo en sus papeles, y la prueba está en 'The Cut', que presenta estos días en el Festival de Toronto y que le ha cambiado físicamente, de manera bastante literal.

La mitad de Orlando: Orl

En la película, su personaje entra en una carrera contra el reloj para perder peso y así poder disputar un combate de boxeo, pero lo verdaderamente impactante es ver cómo el actor adelgaza al mismo tiempo: perdió 23,5 kilos a lo largo de tres meses preparando la cinta, y si te parece insano, es porque no has visto en qué consistía su dieta, según ha declarado a Variety.

Básicamente bajé la comida durante un periodo de más de tres meses antes de grabar, en el momento que estaba más delgado. Bajé 23,5 kilos, y tenía unos 84 cuando empecé. Así que me quité mucho peso, y fue un desafío mental. Alimenta a alguien con atún y pepino durante el tiempo suficiente y...

El director, Sean Ellis ('The Broken'), rodó 'The Cut' cronológicamente al revés, dejando que el cuerpo de Bloom se readaptara y ganara peso a lo largo del rodaje. Y sabía dónde se estaba metiendo: "Tu cerebro necesita calorías, básicamente. Para él iba a ser imposible trabajar mientras hacía dieta. Así que vino en su momento más delgado y empezó a comer. A lo largo de los 25 días de rodaje añadió calorías. Y después lo editamos al revés".

Si crees que es fácil, es que nunca has hecho una dieta, y mucho menos tan estricta como esta. Bloom lo explica: "Estaba más sorprendido por el aspecto mental, como la privación del sueño, y no las calorías perdidas. Pasan muchas cosas en tu cabeza... vivir en ese lugar por un tiempo fue muy desafiante". 'The Cut' aún no tiene fecha de estreno en España, así que toca esperar. Por si acaso, id reservando el tarro grande de palomitas, porque todo parece indicar que acabaremos pasando hambre.

