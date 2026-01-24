Ben Affleck, sobre el papel fundamental que tuvo Kevin Smith en 'El indomable Will Hunting': "Salvó la película"

Todos sabemos que Kevin Smith mantiene una fantástica relación de amistad con Ben Affleck y Matt Damon. Las estrellas han colaborado con el cineasta en títulos como 'Mallrats', 'Persiguiendo a Amy' o la tronchante y blasfema 'Dogma', en la que interpretaron a los exiliados del cielo Bartleby y Loki. Lo que es menos conocido es que, trabajos compartidos aparte, fue el propio Smith quien lanzó al estrellato al dúo de actores.

El indomable Kevin Smith

A mediados de los años noventa, Affleck y Damon estaban intentando levantar el proyecto de 'El indomable Will Hunting', largometraje que escribieron a cuatro manos y que acabaría dirigiendo Gus Van Sant. No obstante, la pareja no quería limitarse a firmar el libreto; también aspiraban a dar vida a Will y Chuckie frente a las cámaras, en contraposición a lo que los productores del filme tenían en mente.

Kevin Smith y Ben Affleck

Según contó el propio Ben Affleck en una entrevista con Entertainment Weekly, fue Kevin Smith, acreditado como coproductor ejecutivo, quien logró convencer a Jonathan Gordon y el resto de inversores de que tenían a los protagonistas perfectos frente a sus ojos.

"Kevin salvó 'El indomable Will Hunting'. Estábamos estancados, y la habríamos perdido. Se habría hecho con otras personas y todavía estaríamos muy enfadados, estoy seguro. Habríamos sido los escritores, pero no los actores. Queríamos ser los protagonistas, y consiguió que [el productor ejecutivo] Jon Gordon creyese en ello."

Matt Damon lo confirmó con palabras similares: "Kevin la salvó. Esto no es una pequeña acotación. Él es la razón por la que se hizo 'El indomable Will Hunting'. Estábamos encallados, todas las ofertas se habían evaporado".

'El indomable Will Hunting' no sólo catapultó las carreras e índices de popularidad de Affleck y Damon; también les sirvió para ganar un Óscar, al mejor guión original, que olvidaron agradecer al bueno de Smith pese a habérselo prometido. Así lo reconoce Affleck:

"Le prometí que se lo agradecería si alguna vez ganaba un Óscar, y lo olvidé de inmediato. Después le dije que si lo volvía a ganar, lo juro por Dios, te lo agradeceré, y volví a olvidarlo [lo ganó otra vez por 'Argo']. Así que le debo mucho. Hizo eso, creyó en nosotros. Recuerdo que me escribió un email por aquél entonces al estilo típico de Kevin diciendo: 'Puse en marcha tu película cuando estaba en la mierda y me quedé todo el tiempo'".

Pero Ben Affleck y Matt Damon no sólo tienen palabras de agradecimiento para Kevin Smith. Affleck ensalzó la figura de un Robin Williams determinante para la película. Según su compañero de reparto, hizo gala de un espíritu colaborativo impropio de una leyenda de su talla.

"Si fueses a hacer una película con dos primerizos que la escribieron y la van a protagonizar, pensarías, 'Ok, ¿cómo va a ir esto?'. En aquél momento, [Williams] era la estrella más grande del mundo, pero nunca pareció condescendiente, preocupado o impaciente. Simplemente llegó con ese espíritu colaborativo y lo abrazó. Más bien estuvo en plan: '¿Cómo ha estado? ¿Qué piensas? Creo que deberíamos hacerlo mañana otra vez'. Yo le decía, 'Robin, lo has hecho 40 veces. ¡Y todas han sido geniales! No necesitamos rodarlo otra vez mañana, pero él volvía a hacer su monólogo poniendo todo su corazón y su alma en él."

Por su parte, Damon añade otros nombres que fueron esenciales para el éxito de 'El indomable Will Hunting': "Kevin, Gus [Van Sant] y Robin [Williams] fueron igual de importantes. Y creo que Francis [Ford Coppola] me apoyó con Robin". Cabe recordar que Coppola dirigió a Damon justo antes de esta producción, en 'Legítima defensa' ('The Rainmaker').

Así es el mundo del cine. Unas palabras precisas de la persona indicada pueden cambiar drásticamente la concepción de un proyecto que no hubiese sido el mismo con otro reparto vinculado a él. No sabemos si 'El indomable Will Hunting' ganó o perdió con sus protagonistas; pero lo que puedo afirmar a ciencia cierta es que contiene algunas de las escenas más emotivas que nos ha dejado el medio en las últimas décadas.

En Espinof | "Aterradora y perturbadora". Ben Affleck cree que es la mejor película de atracos de la historia, pero muchos ni siquiera saben que existe

En Espinof | Las mejores películas de Matt Damon