'El indomable Will Hunting' nació de algo más que la imaginación de Matt Damon y Ben Affleck: una anécdota familiar

Entre los clásicos noventeros que recordamos con frecuencia, 'El indomable Will Hunting' sigue siendo uno especial. La cinta es un cruce único de talentos creativos. De un inolvidable Robin Williams, al carisma de unos primerizos Ben Affleck y Matt Damon y pasando por el buen hacer de Gus Van Sant, que no entró en el proyecto hasta mucho más tarde.

La trama gira alrededor de Will Hunting, un joven limpiador en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts que es secretamente un genio de las matemáticas. Durante el primer acto, Will resuelve anónimamente complejos problemas que el profesor deja en la pizarra. Si bien la historia detrás de la película es ficticia, hay ciertas figuras reales del mundo científico con las que se han establecido paralelismos con los años.

Una de ellas era George Dantzig. El matemático norteamericano fue su propio Will Hunting en su día. Un alumno aventajado que un día llegó tarde a clase, vio dos problemas escritos en la pizarra y pensó que eran tarea para el día siguiente. Resulta que eran dos problemas aún sin solución que el profesor había puesto en la pizarra como ejemplo. Para cuando Dantzig se enteró ya los había resuelto, ganándose un aplauso de la comunidad matemáticas y labrándose un futuro en la ciencia.

Aunque la historia de Dantzig encaja perfectamente como fuente para la película, en 2016 y dando un discurso en el MIT, Matt Damon reveló una historia que le quedaba más cercana y que ponía de protagonista a su hermano Kyle.

"Kyle estaba visitando a un físico que conocíamos en el MIT, estaba paseando por el pasillo principal y vio esas pizarras. Así que mi hermano, que es artista, cogió tizas y escribió una especie de ecuación increíblemente elaborada pero totalmente falsa. Era tan guay y completamente loca que nadie la borró dutante meses."

Según contaba Damon, la broma pesada de su hermano había resultado en un problema imposible para el resto de estudiantes, con pizarras en los pasillos dedicadas a intentos de resolver lo que en esencia era un galimatías matemático. La familia de Affleck también se coló en el proceso creativo de escritura de aquel guion, ya que en una entrevista afirmaba que la premisa surgió porque su padre era conserje en Harvard. En cualquier caso, ni Damon ni él tenían ni idea de matemáticas, por lo que bromea con que el crédito detrás de las enrevesadas fórmulas de la película se debe por completo a expertos del MIT que también "se lo podrían haber inventado".

