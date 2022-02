El inicio de 'Dune' iba a ser lo más impresionante y ambicioso de toda la película, pero Denis Villeneuve no se atrevió a hacerlo

'Dune' es la película más popular que logró colarse entre las nominadas al premio gordo de los próximos Óscar. Con una recaudación mundial de 400 millones de dólares -y eso que en Estados Unidos se estrenó de forma simultánea en HBO Max-, la segunda entrega ya está en marcha, siendo ahí donde se completará la ambiciosa visión de Denis Villeneuve de la novela de Frank Herbert.

¿Demasiado caro?

Para ello volverá a contar con un elevado presupuesto, pero lo cierto es que los 165 millones de dólares que costó la primera entrega se le quedaron cortos. Eso es lo que ha desvelado Eric Roth, uno de los guionistas de 'Dune', en una interesante entrevista concedida a IndieWire, donde también ha desvelado que el inicio iba a ser lo más impresionante de la película hasta que Villeneuve acabó descartándolo:

Empecé la película con lo que habría sido el Génesis -"Y Dios creó"- y piensas que estás viendo la creación de la Tierra. Y es 'Dune', con animales salvajes y cosas que nunca has visto. Denis dijo "Esto es magnífico, pero ahora no podemos permitirnos el resto de la película". No sé si era su forma de decir "¡No quiero hacerlo!".

Al respecto, Roth destaca que "me arriesgué en algunas cosas. Algunas dieron sus fruto y otras quizá deberían haberlos dado y no lo hicieron". Con todo, también apunta que Villeneuve "ha hecho algunas películas realmente buenas, es muy inteligente", pero en esta ocasión no logró convencerle de que su idea era lo que necesitaba 'Dune'.

Además, Roth desvela que el tratamiento del guion para 'Dune' fue de 50 páginas, mientras que la secuela acabó yéndose hasta las 60 páginas. A partir de ahí luego se desarrolla el libreto, por lo que no os extrañe que 'Dune 2' acabe siendo aún más larga que su predecesora.