Si tu personaje favorito siempre muere, deberías empezar a ver 'Spy x Family': el creador del manga es incapaz de cargarse a nadie

Por muchas razones, el anime de 'Spy x Family' se ha convertido en un lugar feliz y acogedor. La serie te deja con el corazón calentito, y a pesar de que tiene sus pequeñas dosis de drama, intriga y acción las cosas nunca llegan del todo hasta unos extremos demasiado trágicos.

Y es que cuando empiezas un anime nuevo a veces tienes miedo de encariñarte con según qué personajes porque igual muere hasta el apuntador. Pero en 'Spy x Family' parece que (por ahora) estamos a salvo, y la razón principal es la "cobardía" de su creador, Tatsuya Endo.

No me hagas esto, por favor

Realmente el tono general de 'Spy x Family' es bastante positivo y es una comedia bastante ligerita, así que tampoco pegaría que fuera muriendo gente a diestro y siniestro. Irónicamente, sabemos que tanto Loid como Yor son unos fieras cargándose a gente en sus respectivos trabajos de espía y asesina, pero parece que los personajes principales de la serie están a salvo.

Como explicó el propio Endo, no se plantea matar a demasiados personajes porque él mismo lo pasa mal escribiendo este tipo de escenas. Y, por suerte, su editor suele estar de acuerdo con sus decisiones y no trata de disuadirle para convertir 'Spy x Family' en una carnicería.

"Soy un gran cobarde. Cada vez que pienso en matar a un personaje empiezo a llorar sobre mi escritorio. Mi editor me da palmaditas en la cabeza y me dice: está bien, déjalos con vida", admitió Endo en una entrevista.

Ahora bien, que Endo se niegue a matar a sus personajes no significa que no haya drama en la serie ni que 'Spy x Family' tenga miedo a mostrar momentos crudos. El flashback con la infancia de Twilight fue uno de los momentos más desgarradores que hemos visto en el anime y nos dejó un retrato tremendamente duro de la guerra... Aunque no necesite ponerse en plan 'Shingeki no Kyojin' con rebajas de muertes de protagonistas.

Veremos si según avance un poco más la historia Endo se endurece o decide mantenerse fiel a sus principios. Por ahora, parece que podemos seguir encariñados de sus personajes un poquito más.

