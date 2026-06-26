Olivia Cooke desvela su desastroso casting para ser Rey en Star Wars: "Se presentó todo quisqui"

A los rumores siempre hay que hacerles un caso relativo porque a menudo nos encontramos con cosas que se rumian en los mentideros de Hollywood y de Internet que, si bien no son ciertos, no se alejan completamente de la verdad. Sobre todo cuando se trata de mega franquicias como 'Star Wars' cuya trilogía de secuelas tuvo a media industria queriendo un papel.

Y Olivia Cooke, coprotagonista de 'La casa del dragón', fue una de ellas. De la actriz siempre se ha rumoreado que podría haber sido parte de 'Los últimos Jedi', el episodio VIII de la saga, dirigido por Rian Johnson. Si bien ella ha tildado ese rumor de "raro", la actriz ha desvelado que ella hizo prueba para ser nada menos que una de las protagonistas: Rey.

Alicent Skywalker

«Hice algunas pruebas para la otra, la que consiguió Daisy Ridley», declara Cooke en una reciente aparición del podcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz. Eso sí, en sus palabras prácticamente «se presentó todo quisqui para ese casting».

Cooke comentó cómo hizo dos pruebas, una en Los Angeles y otra con J.J. Abrams, director de 'El despertar de la fuerza', y ya desde el principio vio que estaba siendo un desastre.

«Fue fatal. Estuve realmente mal. ¿Sabes cuando vas a una prueba y simplemente no das la talla y te has decepcionado a ti mismo ya todos los que están en la sala? Daisy hizo un trabajo increíble, yo no era ese tipo de actor en ese momento. No encajaba.»

En Espinof | Todas las series de Star Wars ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Es hora de reivindicar la trilogía de precuelas de 'Star Wars': todo lo que George Lucas hizo bien