Michael Madsen muere a los 67 años. "Era trueno y terciopelo, travesura envuelta en ternura, un poeta disfrazado de forajido"

Era una de esas caras que estábamos acostumbrados a ver en el cine. Una de esas que creímos que nunca dejaríamos de ver o, al menos, no tan pronto. Michael Madsen, a sus 67 años, falleció ayer en su casa de Malibú por un ataque cardiaco, dejando tras de sí una carrera que empezó en 1983 con 'Juegos de guerra' y le sucederá después de su fallecimiento. Era carismático, icónico, el "tío duro" por excelencia, reconocible en cualquier película en la que saliera. Y, desde luego, se le echará muchísimo de menos.

Descanse en paz

Madsen acuñó la frase más famosa de su carrera interpretando a Budd en 'Kill Bill': "Esa mujer se merece una venganza, si, y nosotros morir". No fue, ni mucho menos, su última colaboración con Quentin Tarantino, de quien se convirtió en actor fetiche bailando 'Stuck in the middle with you' en 'Reservoir Dogs' y después en 'Los odiosos ocho' y 'Érase una vez en... Hollywood'. Nunca fue el protagonista, ni falta que le hizo.

'The Doors', 'Thelma y Louise', 'Liberad a Willy', 'Species', 'Muere otro día', 'Sin City'... A Madsen ni siquiera se le cayeron los anillos por trabajar también en el mundo de los videojuegos, donde puso voz en una decena de ellos, desde 'Grand Theft Auto III' hasta 'Call of Duty: Black Ops II' o ''Dishonored'. Últimamente, el actor se estaba dedicando en cuerpo y alma al cine más independiente y a sus poemas. De hecho, estaba preparando su tercer poemario en el momento de su fallecimiento.

Virginia Madsen, su hermana, ha dicho en Variety "Mi hermano Michael ha dejado el escenario. Era trueno y terciopelo. Travesura envuelta en ternura. Un poeta disfrazado de forajido. Un padre, un hijo, un hermano, grabado en contradicción, templado por el amor que dejó su marca. Echaré de menos nuestras bromas internas, las carcajadas repentinas, su sonido. Echaré de menos al niño que era antes de la leyenda; echo de menos a mi hermano mayor. Gracias a todos los que nos han contactado con amor y recuerdos. Cuando sea el momento, compartiremos cómo planeamos celebrar su vida. Pero, por ahora, nos mantenemos cerca y dejamos que el silencio diga lo que las palabras no pueden".

Por su parte, Vivica A. Fox, su compañera en 'Kill Bill', ha afirmado "Era un hombre talentoso con una presencia en pantalla increíble. Mis condolencias más profundas y oraciones para su familia. Se fue demasiado pronto". Robert Rodríguez ha preferido recordarle con una anécdota en Twitter: "Frank Miller y yo siempre contamos la historia de cómo nadie tenía permitido improvisar ningún diálogo en 'Sin City' porque queríamos que la película fuera increíblemente fiel a su cómic. Pero rompimos esa regla cada día que Michael Madsen trabajaba con nosotros. Era un fantástico escritos y no dejaba de darnos un diálogo adicional fantástico tras otro, y nos hacía reír tanto que nos echábamos atrás y decíamos 'Bueno, si vamos a romper la regla con alguien, tendrá que ser con Michael Madsen'".

Jennifer Tilly también ha querido despedirse de él en Twitter: "Michael era uno de mis actores favoritos con los que he trabajado nunca. 'La huida' pasó muy prnto en mi carrera y me hizo sentir a salvo y apoyada. Era salvajemente audaz y bullicioso con sus elecciones de personajes, y tenía un malvado sentido del humor. No recuerdo reírme tanto en un set de rodaje en mi vida. Un talento gigante. Se ha ido demasiado pronto". Junto a ella, también lo ha hecho James Woods: "Esta ha sido dura. Michael y yo hicimos 'La huida' juntos. Hicimos 'Directamente... Shirley' juntos. Siempre me conmovió su naturaleza dulce y su generosidad, el contrario absoluto de los tipos duros que interpretó tan brillantemente. Descansa en paz, querido amigo".

Otra personalidad de Hollywood que le ha dado el último adiós es Rob Schneider: "Fue un sueño trabajar con Michael Madsen. Un actor realmente talentoso y un caballero que hizo que todas las personas del rodaje estuvieran cómodas; generoso con sus historias y con su risa infecciosa. Solo deseo que pudiéramos haber hecho más cosas juntas en esta industria loca". Y, por supuesto, también ha hecho lo propio Billy Baldwin: "Encaja que Michael Madsen nos dejara el fin de semana del 4 de julio. No era un petardo... sino una barra de dinamita en la pantalla y en la vida. Descansa, mi amigo".

Sin duda, se le echará muchísimo de menos. Hasta siempre, Michael.

