La temporada 3 de 'Solo Leveling' tendrá que esperar. Los responsables del anime quieren replicar el taquillazo 'Kimetsu no Yaiba' y pasar antes por los cines

A principios de año 'Solo Leveling' fue un gran huracán que sacudió el mundo del anime, pero en los últimos meses la cosa parece que se ha quedado glacial. Especialmente porque el anuncio de su tercera temporada se sigue alargando, aunque los responsables del anime han encontrado su siguiente objetivo al tomar nota de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita'.

Un fenómeno a imitar

Estos últimos meses han sido increíbles para las películas de anime, con 'La fortaleza infinita' batiendo récords de recaudación y liderando la taquilla mundial. A su propio ritmo pero con muchísima fuerza también está acumulando muy buenos números 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze', y en Corea quieren su tajadita del fenómeno.

Y es que si bien sabemos que el anime de 'Solo Leveling' continuará, porque es una gallina de los huevos de oros que nadie quiere dejar ir, es posible que Sung Jinwoo pase por los cines antes de que arranque la tercera temporada de la serie.

Ha sido un reporte de Kiwoom Securities para DNC Media, la compañía que publica 'Solo Leveling' en Corea del Sur, lo que ha hecho saltar las alarmas. Y es que en lugar de la tercera temporada de 'Solo Leveling', lo que aparece listado en el documento fiscal es una película.

"La temporada 2 del anime de 'Solo Leveling', producida en por un comité de producción japonés, se emitió con un mayor éxito que la primera temporada", se puede leer en el reporte, como recogen desde ScreenRant. "En estos momentos, el próximo proyecto [de 'Solo Leveling] será producida como una película en lugar de una producción de televisión estacional. Grandes proyectos de animación como 'Kimetsu no Yaiba' también han sido producidos como películas, y dado su éxito se espera que 'Solo Leveling' tenga un éxito en taquilla exponencial".

La película de 'Solo Leveling' continuaría adaptando el webtoon y, en principio, estaría previsto su estreno en 2026. La editorial también tendría en marcha varios proyectos de anime para adaptar más manhwa y webtoon, incluyendo 'Daughter of the Emperor', 'I Shall Master this Family' y 'Villains Are Destined to Die', aunque obviamente 'Solo Leveling' es su franquicia más importante.

Para bien o para mal, 'Kimetsu no Yaiba' ha creado escuela. Y si ya hemos visto cómo el éxito de la serie ha cambiado el modelo de trabajo de los estudios podemos esperar que próximamente muchos más animes quieran pasar por cines para llevarse un buen pellizco de la taquilla. Aunque imitar a Tanjiro Kamado y los cazadores de demonios no es tan fácil como pueda parecer, y tendremos que estar pendiente de si la burbuja no termina explotando más pronto que tarde.

