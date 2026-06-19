Si echamos de menos 'Solo Leveling', este mismo verano llega su sustituto perfecto. Un fenómeno salido de Webtoon con un explorador de tumbas que busca venganza

Todavía no sabemos muy bien qué va a pasar con 'Solo Leveling', porque todo parece apuntar a que su tercera temporada se va a hacer de rogar hasta 2027 o incluso 2028. Así que mientras tanto los fans andan ojo avizor buscando un digno heredero, y parece que el sucesor perfecto llega este verano con la nueva parrilla de estrenos.

Corea apunta alto

Se trata de 'Tomb Rider King', otro fenómeno que empezó de manera online y se ha convertido en un éxito de masas. De una manera muy similar a 'Solo Leveling', 'Tomb Rider King' primero arrancó como una novela online escrita por Sanji Jiksong, después vino su adaptación a Webtoon con ilustraciones de 3B2S y ahora salta a serie de anime.

La historia de 'Tomb Raider King' nos plantea la aparición de una serie de tumbas divinas por todo el mundo, que contienen unas poderosas reliquias. Seo Joo-Heon es uno de los exploradores que tratan de descubrir los secretos de estas mazmorras, pero es traicionado y termina 15 años en el pasado. Así que decide saquear todas las tumbas antes que nadie para poder completar su venganza.

Al igual que en 'Solo Leveling', tenemos un escenario lleno de mazmorras y enemigos, y un protagonista que va sumando habilidades y volviéndose poderosísimo según avanza la trama... E incluso el diseño de personaje de Seo Joo-Heon se da un cierto aire a Sung Jinwoo, todo hay que decirlo.

'Tomb Raider King' arranca el próximo 8 de julio en Crunchyroll, con la parrilla de animes veraniegos. Aunque una diferencia crucial con 'Solo Leveling' es que si 'Tomb Raider King' arrasa, su éxito se va a quedar en Corea del Sur: de la animación de está encargando el estudio surcoreano STUDIO EEK, con Seung Wook Woo como director y guionista, Hyun-Jung Lee y Hyung Jun Heo como directores de animación.

Aunque también se está realizando un doblaje en japonés para tratar de captar al público nipón con menos referencias coreanas, empezando por cambiar el nombre de su protagonista a "Ryoga Goriki". Veremos si 'Tomb Raider King' consigue medirse con el fenómeno internacional que ha sido 'Solo Leveling', aunque tiene unos zapatos muy grandes que llenar.

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