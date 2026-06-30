La temporada de 2 de 'Cyberpunk: Edgerunners' nos va a partir el alma. El anime de ciencia ficción desvela un primer tráiler explosivo antes de su llegada a Netflix

Cuando se anunció 'Cyberpunk: Edgerunners' no esperaba demasiado del anime, especialmente porque el videojuego 'Cyberpunk 2077' no me había tirado demasiado. Pero la serie de Studio Trigger me calló la boca e incluso me hizo reconciliarme con Night City, dejándonos uno de los animes más potentes de todo 2022.

La continuación se hizo de rogar, especialmente porque parecía que 'Cyberpunk: Edgerunners' era una historia contenida, pero ahora la segunda temporada está en marcha y llega este mismo año.

Un regreso esperadísimo

La segunda temporada de 'Cyberpunk: Edgerunners' se confirmó el año pasado, y desde Trigger y Netflix nos han ido dando la información con cuentagotas. Durante la próxima Anime Expo 2026 podemos esperar más detalles, pero mientras tanto en Netflix van afinando y ya nos han dejado un primerísimo tráiler.

Por ahora seguimos pendientes de la fecha de estreno definitiva, aunque Netflix ha adelantando en sus redes sociales que 'Cyberpunk: Edgerunners 2' contará con diez episodios y que se estrenará en otoño de 2026. Así que hay que estar con el ojo avizor para su llegada a la plataforma entre octubre y diciembre.

Como no podía ser de otra manera, 'Cyberpunk: Edgerunners 2' se centrará en una historia completamente independiente ambientada en el mundo de 'Cyberpunk 2077'. Con nuevos protagonistas y una trama que se pueda disfrutar por sí misma sin tener que estar familiarizado con la anterior temporada.

"Cyberpunk: Edgerunners 2' te arrastra de nuevo a Night City, donde las vidas se enredan al extremo. Weak, una leyenda del cyberpunk acabada, ahora es forzado a vivir sin cromo mientras busca un nuevo propósito en un mundo que le ha dejado atrás. mientras tanto, el nómada mortal D se embarca en un camino de venganza que le acerca a ciertos secretos corporativos que jamás debían ser descubiertos", se puede leer en la sinopsis oficial de la web del anime.

En la web oficial también se han ido desvelando más sobre los nuevos personajes, que ya se han dejado ver en el tráiler, Weak, D, Roman y Talia, y nos adelantan que todavía quedan más por revelarse. Aunque con Trigger de nuevo al timón tenemos una cosa asegurada: la calidad visual va a ser de aúpa.

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