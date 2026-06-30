La nueva película de Uwe Boll consigue distribución internacional gracias a Elon Musk tras su polémica en Alemania, y el director ya piensa en la secuela

Pensábamos que todo se iba a reducir a una nueva pataleta del cineasta de turno abrazando el discurso del "no se pueden hacer ciertas cosas hoy en día" mientras, paradójicamente, las está haciendo, pero el caso de Uwe Boll y su infame 'Citizen Vigilante' está dando más giros de los esperados gracias, en buena parte, a la irrupción de Elon Musk en medio de la polémica. Desde luego, ser un tecno-oligarca debe ser algo tremendamente aburrido que te obliga a prestar atención a estos asuntos.

El poder de la polémica viral

Por resumir un poco el asunto antes de entrar en las novedades, hace unos días, Boll aseguró que Alemania había prohibido su película debido a, según el cineasta, lo que los censores consideran un mensaje antimigratorio. Nada más lejos de la realidad, la que la producción, lejos de haber sido prohibida, se ha limitado a no recibir una calificación por edades por parte del organismo FSK, que no tiene ningún tipo de relación con el gobierno del país europeo.

Poco después, el ocioso señor Musk se hizo eco del ultraje woke —nótese la ironía— y decidió compartir durante 48 horas 'Citizen Vigilante' en su red social X. ¿El resultado? La cinta, tal y como ha anunciado la gente de Variety en exclusiva acaba de conseguir distribución internacional después de haberse convertido en una suerte de fenómeno mediático de nicho que, a fecha de hoy, ya ha conseguido unos 600 000 dólares en ventas a través de iTunes, Fandango y Google Play.

El propio Uwe Boll ha explicado al medio cómo fue la breve interacción con Musk y cómo percibió que se encontraba ante una oportunidad efímera con muy poco margen de reacción por su parte.

Se puso en contacto con mi podcast de EE. UU., pero no conmigo directamente, y me dijeron algo así como: “Hemos recibido un mensaje de Elon Musk”. Pensé que debía de ser una cuenta parodia… Es decir, uno no se imagina realmente que él vaya a ponerse en contacto contigo, pero luego resultó que era verdad.

Pero yo no hablé con él ni mantuve una conversación. Fue muy rápido, ya sabes. Creo que este tipo, no sé qué hace en todo el día, pero creo que su atención se desvía muy rápido, ya sabes. Así que también pensé que, si no hubiéramos aceptado hacerlo de alguna manera, simplemente habría pasado a otra cosa.

Cuando se le preguntó si Musk había pedido permiso para publicar el vídeo en X, Boll respondió que "Básicamente, sí" para, a posteriori, matizar que este tipo de acciones son un arma de doble filo.

Por supuesto, la publicación en X tiene su lado bueno y su lado malo. La cuestión que hay que valorar es: ¿al final me va a reportar más dinero o me va a costar mucho dinero? Ya sabes, se consigue mucha publicidad, pero no se gana mucho dinero. Así que lo averiguaremos en las próximas cuatro o seis semanas. Teniendo en cuenta que solo se estrenó en EE. UU. y Canadá, nos pareció que, al menos durante un tiempo, debíamos ofrecer esta película al mundo entero. Así que esa es la cuestión, piensas: “¿Por qué no?”, ¿sabes? Es como: "adelante, hazlo".

Por supuesto, a Boll no le está afectando lo más mínimo la pobre recepción de 'Citizen Vigilante' por parte de la crítica, asegurando que "No intenta ser Tarkovsky" y que el problema de los detractores del filme es que "No soportan enfrentarse a la realidad política", y dejando caer que ya tiene planes —y alguna idea narrativa— para para una secuela que aspira a estrenar el año que viene. Que Dios nos coja confesados.

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