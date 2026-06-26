Tras negarle Alemania el aval para su distribución, Elon Musk comparte en Twitter la nueva película de Uwe Boll

Si eres asiduo a Twitter/X, quizá en las últimas horas te hayas topado con un mensaje de Elon Musk en el que compartía una película de algo más de 100 minutos. Se trata de Citizen Vigilante, un filme firmado por Uwe Boll que ha sido noticia en Alemania estos días tras no superar el corte de su sistema de clasificación de contenidos. ¿Significa eso que la película ha sido prohibida? La realidad está bastante más matizada.

Aunque el cineasta detrás de En el nombre del rey, protagonizada por Jason Statham, aseguró hace unos días que su último trabajo había sido prohibido en el país por "su violencia extrema y un presunto mensaje antiinmigración", lo cierto es que la situación no el del todo así. Uwe Boll ha aprovechado la polémica para promocionar la película en redes bajo el lema "La película que Hollywood no quiere que veas", pero los compañeros de Filmstarts han aclarado que la FSK es un organismo de autocontrol voluntario de la industria, no una institución gubernamental, y que por tanto no existe una prohibición estatal. El director puede lanzar legalmente su película en formato físico o digital recurriendo a otra comisión jurídica (SPIO/JK), encargada de evaluar si el filme vulnera el código penal, algo que en este caso no ha ocurrido por el momento.

Aunque su panorama comercial es más difícil

No contar con el sello de la FSK no implica que la película esté prohibida, pero sí la arruina comercialmente. Filmstarts explica que las grandes cadenas de cine rara vez proyectan títulos que no hayan pasado por el sistema de clasificación, y que en las tiendas los DVD y Blu‑ray deben venderse "bajo el mostrador" exclusivamente a adultos, sin exhibición en estanterías. A esto se suma que plataformas como Netflix o Prime Video tampoco suelen incorporar contenidos que carecen de esa clasificación —si bien hay casos de largometrajes que tuvieron una edición recortada—. En otras palabras, su difusión se vuelve mucho más limitada pero, insistimos, no hay una prohibición.

Lo indudable es que la ausencia del sello FSK le está sirviendo a Uwe Boll como combustible promocional. Ya lo hicieron otros en el pasado con sus largometrajes, y ahora Citizen Vigilante vuelve a beneficiarse del mismo mecanismo: polémica, victimismo y ruido. Sumado al impulso de Elon Musk —una celebridad absoluta dentro de su propia plataforma, como imaginarás—, la película ha escalado de forma fulgurante en los rankings de interés de portales como IMDb, obteniendo una visibilidad global que posiblemente jamás habría alcanzado por sus propios méritos cinematográficos.

Aunque esta no es la primera controversia que rodea al filme. Citizen Vigilante tiene como protagonista a Armie Hammer, apartado de Hollywood desde hace años tras una serie de acusaciones, y en sus inicios iba a titularse The Dark Knight, nombre que terminó descartando por su evidente parecido con la obra maestra de Christopher Nolan. Ahora puede verse íntegramente en Twitter —aunque solo por unas horas—, donde 11,8 millones de espectadores, en el momento de redacción de la noticia, se han encontrado con la historia de un hombre que pierde la fe en la justicia y se convierte en un violento vigilante que se vuelve un fenómeno viral. Si la ves, ¡cuéntanoslo!

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