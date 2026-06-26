Meses después de pasar desapercibida en cines, se estrena en streaming a tiempo para el Orgullo una provocadora película de romance y masoquismo

La comedia romántica sigue un género al que descubrirle aristas y capacidad de disección de la necesidad humana por conexión. Las historias LGTBIQ+ son un interesante terreno a a explorar, sacándolas además del saco de la tragedia cliché, pero también rincones aparentemente extremos como el sadomasoquismo. Porque este último logra parecer que ‘Pillion’ no aparente ser una comedia romántica.

Cabalgando juntos

Pero el debutante Harry Lighton logra una, aunque sea tan inusual y retorcida aunque sorprendentemente tierna como esta. Con Harry Melling y Alexander Skarsgård de protagonistas, este romance con descubrimiento personal es una de las sorpresas del año y ya puedes verla en streaming a través de Filmin y de Movistar Plus justo a tiempo para el Orgullo.

El introvertido Colin se fija en algo que parece fuera de su alcance: un atractivo motero que no parece interesado en nada aparte de sí mismo y que se rodea de un aura de misterio. Sin embargo, este desconocido se interesará por Colin, pero sólo si acepta estar en una relación de sumisión y BDSM.

Su presentación de esta improbable relación deja la impresión de estar provocando al espectador, llevándole a terreno considerado tabú y que podría degradar fácilmente a sus personajes. Pero la magia de ‘Pillion’ está en cómo se pone del lado de ellos, incluso aunque esté desplegando un humor inglés muy negro y con estupenda mala baba.

No hay precisamente remilgos a la hora de plasmar la sumisión o los cuerpos ejerciendo presión sobre otros, pero en medio de estos momentos que parecen de impacto acaba emergiendo también la ternura. Necesidad de conexión que termina floreciendo incluso en lo que parece un terreno hostil y frío.

Lighton explora con mucho gusto, elegancia en su empatía y una cámara que sabe qué distancia tomar para retratar el deseo desde los cuerpos. Sus actores están en estado de gracia, empezando por un Skarsgård que entiende que debe comerse la pantalla y un Melling que asume el núcleo emocional complejo de una película astuta y poliédrica.

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