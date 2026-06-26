Acaba de estrenarse en streaming un biopic espléndido de un cineasta que creo que no apreciamos lo suficiente

Es posible que lo haya dicho ya en este medio en más de una ocasión, pero no deja de ser cierto conforme pasa el tiempo: no se aprecia lo suficiente a Richard Linklater y su manera de crear de manera libre, con personalidad y también cierto grado de convencionalismo bien entendido historias de lo más placenteras incluso en su amargura. Cosas como, por ejemplo, ‘Blue Moon’.

A la luz de la luna

Una de sus últimas y estupendas películas le reúne con su gran colaborador Ethan Hawke, que completa el elenco junto con Andrew Scott y Margaret Qualley para hacer un biopic de una figura musical importante. Una noche de bar muy espléndida que ya se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

El letrista Lorenz Hart se dirige al bar Sardi con un poco de orgullo tragado durante la noche del 31 de marzo de 1943, donde se celebra la fiesta del estreno del nuevo musical de su antiguo compañero Richard Rodgers. En la misma noche intentará agarrarse a sus últimas esperanzas tanto con su ex-compañero como de una dama que le obsesiona.

A través de una figura importante y también trágica, cuya caída está debidamente anunciada de inicio y reenfatizada a través de advertencias y tragos desaconsejados, Linklater crea otro estudio del genio complicado. Uno tan notable como de difícil convivencia, personal y creativa, pero del que nadie puede separarse del todo.

‘Nouvelle Vague’, sacada el mismo año, hace también una exploración de las mismas ideas y muestra cómo Linklater se encuentra explorando cosas muy particulares que le intrigan. Pero no por ello cae en un ensimismamiento, o hace excesivos cantos a lo creativo que no serán apreciados por los cafeteros.

‘Blue Moon’ es otro ejemplo de cómo crea, sin aparente esfuerzo, una atmósfera acogedora en la que tiene lugar una historia donde las conversaciones se vuelven amigables pero también revelan incomodidades. Una placentera experiencia como sólo él es capaz de entregar, y por ello no debe faltarnos nunca.

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