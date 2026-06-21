"¡No soy un Nazi!". Uwe Boll se justifica después de que su última película haya sido prohibida en Alemania por su presunto discurso antimigratorio

Uwe Boll cree que la gente, especialmente en Europa, "ha perdido el norte". Leyendo sus últimas declaraciones, concedidas a The Daily Telegraph después de que su último largometraje, estrenado bajo el nada sutil título de 'Citizen Vigilante', haya sido prohibido en Alemania, parece que estamos ante uno de esos casos en los que una persona ve la paja en el ojo ajeno, pero es incapaz de ver una viga en el suyo propio.

Boll, el moderado

Según Boll, la cinta, cuya sinopsis la describe como "una 'El justiciero de la ciudad' ('Death Wish') para el siglo XXI", ha sido prohibida por "su violencia extrema y un presunto mensaje antiinmigración". Una conjetura que ha servido de pretexto al Alemán para desatarse con una ristra de declaraciones que va escalando hasta soltar un par de perlas que, personalmente, me han hecho levantar las cejas en gesto de estupefacción.

Para empezar, el director ha dado su versión de los hechos:

El sistema de calificaciones se negó a darnos una [en Alemania], así que solo puedes verla si la traes en Blu-ray de Austria o Suiza. Y creo que lo han hecho a propósito. Fue una censura deliberada. Contraté a un abogado para presentar una queja, pero perdimos en una votación de seis contra dos en la que me dijeron que la película incitaba a la violencia contra los migrantes.

Tras aportar contexto, Boll ha utilizado un caso real de 2016 ocurrido en Hamburgo, en el que un grupo de adolescentes violaron en grupo a una niña de 14 años para quedar en libertad con condenas suspendidas, para lanzar un discurso tremendamente peliagudo que coquetea con la retórica de la extrema derecha y en el que juega la carta de la víctima a la que tildan de conservadora por utilizar, precisamente, argumentos conservadores.

Si te fijas en lo que ocurrió en Hamburgo, donde los violadores salieron libres sin ninguna condena, la cobertura en medios fue en plan 'Ay, los pobres agresores". Como si estuviésemos viviendo en un entorno político totalmente desquiciado y absurdo especialmente en Europa, donde parece que la gente haya perdido totalmente el norte. Hay una gran diferencia entre el llamado "discurso de odio" y apuñalar a la gente en el cuello. Pero los hachos ya no importan.

Es absurdo cómo me siento a nivel político. Ahora te dicen que si eres conservador sobre cualquier cosa —social, política o sexual— eres un Nazi. Pero así son las cosas ahora. Si cuestionas algo —como los cientos de millones que se están inyectando en Ucrania— eres amigo de Putin, un Nazi o ambas cosas. ¡No soy un Nazi!.

Por supuesto, Boll también ha salido al paso de las preguntas sobre la decisión de contratar a Armie Hammer, acusado de abuso sexual por varias personas en 2021

Le he fichado porque es un gran actor, y también porque se le canceló y quería trabajar. No recibió ninguna condena, no hay cargos. Solo era un tío famoso que se dedicaba a hacer el tonto. Es un tío muy guapo y carismático que podría ser James Bond. De hecho, sería perfecto para el papel.

En cuanto pueda posar mis retinas sobre 'Citizen Vigilante' traeré una opinión sólida hacia su presunto mensaje antimigratorio. Hasta entonces, lo único que tenemos para evaluar la situación son las palabras de un Boll que hablan por sí solas, aunque, como con todo en esta vida, dependiendo de quién sea el lector, tendrán un efecto muy diferente.

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