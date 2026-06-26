"Es fantástica". Stephen King celebra el nuevo thriller de acción de Jason Statham que acaba de estrenarse en streaming

Stephen King nunca ha tenido problemas a la hora de recomendar trabajos ajenos, principalmente libros o películas. Eso sí, lo más habitual es que pertenezcan al género de terror, pero ahora no ha dudado en hacerlo con 'Shelter: El protector', el nuevo thriller de acción que acaba de estrenarse en streaming en España de la mano de MGM+.

Todos los detalles sobre 'Shelter: El protector'

'Shelter: El protector' cuenta la historia de Michael Mason, un antiguo asesino del MI6 que lleva tiempo viviendo recluido en el faro de una remota isla. Todo se complica cuando tiene que salvar a la sobrina del hombre que le trae provisiones cada semana, lo que le obliga a dejar su refugio. Es entonces cuando su antiguo jefe descubre que sigue vivo y hará todo lo que esté en su mano para acabar con él.

Siendo justos, 'Shelter: El protector' fue un notable fracaso en cines, ya que el largometraje dirigido por Ric Roman Waugh contó con un presupuesto de 50 millones de dólares y apenas logró recaudar 53,9 millones antes de abandonar las salas de todo el mundo. Sin embargo, tiene sus fans y Stephen King es uno de ellos.

El autor de 'It' ha comentado en su cuenta en BlueSky sobre 'Shelter: El protector' que "la nueva película de Jason Statham es fantástica. El antídoto perfecto para las tonterías de Trump". Recordemos que King siempre se ha mostrado opuesto a Trump, por lo que tampoco sorprende que aproveche cualquier ocasión para volver a criticar al actual presidente de Estados Unidos.

Por su parte, la crítica también se ha mostrado más favorable hacia ella que con otros trabajos de Statham, ya que consigue un 64% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, ya que solamente 11 películas de su filmografía superan ese dato.

Por mi parte, creo que 'Shelter: El protector' se sitúa entre las buenas películas de Statham. Es cierto que se sitúa uno o dos escalones por debajo de sus mejores thrillers, pero tiene suficientes virtudes como para pasar un buen rato con ella, pues todo fluye de forma satisfactoria, siempre se agradece ver por ahí a Bill Nighy y además el fichaje de la joven Bodhi Rae Breathnach es un tremendo acierto.

En Espinof | Las 7 mejores películas de acción de Jason Statham y dónde verlas en streaming

En Espinof | Las mejores películas de acción en 2026