La nueva película animada de Disney tiene una pinta espectacular y aspira a poner patas arriba la temporada prenavideña. Tráiler de 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe'

Si pensabas que la factoría Disney nos iba a dejar sin nuestro título animado de cabecera este mes de noviembre, estabas muy equivocado. Desde que en 2021 hizo doblete con 'Raya y el último dragón' en marzo y 'Encanto' a finales de año, La Casa del Ratón ha estado abonada a la temporada navideña con resultados de lo más variopintos, incluyendo la injustamente ignorada 'Mundo Extraño' en 2022, 'Wish' en 2023, 'Vaiana 2' en 2024 y 'Zootrópolis 2' en 2025.

Hechizados por la magia Disney

Para este curso cinematográfico 2026, la compañía planea deleitarnos con 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe', una nueva película original —por suerte, no hay secuelas continuistas de por medio en esta ocasión— que marcará el 65º largometraje de animación gestado bajo el ala de Walt Disney Animation Studios y que promete una nueva dosis de magia. De la del cine y, en lo que respecta a lo estrictamente argumental, de la literal.

Y es que 'Hexed' —ese es su título original— nos llevará de la mano de su protagonista a un reino habitado por brujas con un diseño de producción de lo más cautivador. Al menos, esto se puede intuir por un primer tráiler que puedes ver sobre estas líneas y que ha llegado acompañado de una sinopsis oficial que reza del siguiente modo:

Cuando Billie desata accidentalmente unos poderes mágicos secretos, sale disparada de los suburbios hacia un reino mágico llamado Hexe, donde la reciben Ms. Quill y Elias Quire. A medida que se desarrolla el viaje de Billie, descubre misterios familiares que podrían cambiar para siempre el mundo mágico de las brujas.

En lo que respecta a su reparto, 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe' saca músculo con una selección de nombres de primerísimo nivel que incluye los de Hailee Stenfield, Rashida Jones, Tracey Ullman y Stephen Fry como el cuarteto principal. Un surtido de nombres dirigidos por un trío de directores compuesto por Fawn Veerasunthorn —'Wish'—, Jason Hand —'Vaiana 2'— y Josie Trinidad —responsable de los cortometrajes de 'Zootrópolis+'—, esta última en calidad de codirectora.

'Hechizo' llegará a nuestras salas de cine el próximo 27 de noviembre de este mismo 2026.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026