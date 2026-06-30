Jeremy Allen White, sobre qué hizo especial de 'The Bear': "No había expectativas con la serie, lo cual era maravilloso"

Cinco temporadas después, 'The Bear' terminó su andadura este pasado viernes con un último servicio y un episodio final que servía como guinda para el pastel magnífico (pero con sus propios altibajos) que hemos degustado durante todos estos años. Un final que podemos debatir más o menos, pero que Jeremy Allen White ya sabía desde hace años.

«Así que he tenido mucho tiempo para prepararme», reconoce el actor hablando para The Hollywood Reporter, asegurando que sabía tanto el qué pasaba como el cuándo y lo afortunados que han sido de poder gestarlo poco a poco. Sobre todo, al ser una serie concebida como algo muy pequeño.

Adiós, osos

Si bien 'The Bear' se convirtió en un pequeño fenómeno cultural, la realidad es que, cuando estaban trabajando en ella en esos inicios, los protagonistas de la serie no se imaginaban la trascendencia que iba a tener la serie.

De hecho, Ayo Edebiri recuerda que cuando la renovaron por una temporada 2 (la noticia se dio pocas semanas después del estreno de la primera), les pillaron haciendo un photoshoot en Nueva York a ella y a White y no sabía qué estaba pasando realmente.

«Recuerdo que mirábamos los móviles de vez en cuando en plan "Algo está pasando". Daba la sensación de que la gente pensaba "Un momento, no, esto es realmente genial. Esta serie que rodamos en Chicago y a la que nadie vino a visitar y pensábamos que quizás se emita en FX, ahora va a estar en Hulu. Quizás la gente la odie". Y era totalmente lo contrario.»

Precisamente fue en la primera temporada es donde Jeremy Allen White encuentra el momento decisivo, el momento que hacía de 'The Bear' una serie especial.

«Rodar la primera temporada fue realmente especial. No había expectativas con la serie, lo cual era maravilloso. Notábamos que estábamos en nuestro propio mundo y podíamos notar que era especial, pero se notaba que era solo nuestro. Entonces el ir a los Emmy y estar co todos año y medio después de la temporada 1, esa noche en la que la serie ganó, yo gané y Ayo [Edebiri] ganó. Era irreal de veras. Hicimos esta serie y nadie sabía que saldría.»

En Espinof | Este detalle de 'The Bear' podría ser clave para encarrilar la serie de cara al final. Creo que la última temporada debería volver a los orígenes de la serie

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2026