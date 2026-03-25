Telecinco le gana un pulso a 'La cárcel de los gemelos' con la vuelta de una de sus invitadas más mediáticas

Este marzo el mundo del reality volvía a sacudirse con la llegada de 'La cárcel de los gemelos'. El controvertido concurso de Youtube venía como sucesor de uno de los fenómenos más extraños del año pasado. Una especie de 'Gran Hermano' esperpéntico que conseguía atraer a parte de la audiencia Telecinco en un momento en el que la cadena más lo necesitaba. Por si no fuera poco, su elenco de participantes para el nuevo programa habría sido de ensueño para los de Mediaset, convenciendo a gente como Frank Cuesta o Ylenia para unirse a sus filas.

Esta semana Telecinco ha conseguido un pequeño contraataque. Después de que en febrero Ylenia decidiera bajarse de 'La cárcel de los gemelos' antes de que comenzase por no conseguir llegar a un acuerdo, hoy se anuncia que donde sí estará, sin embargo, es en '¡De Viernes!'. El magacín de Telecinco y uno de sus formatos que mejor funcionan en la actualidad.

Será este viernes cuando ocurra la entrevista. Una que, independientemente de lo que se diga en ella, supone la vuelta de este personaje televisivo a la cadena que lo vio nacer y cinco años después de haber abandonado los medios. Según adelantaban fuentes cercanas a Ylenia en El Constitucional, la concursante de 'Gandía Shore' estaba deseosa de volver a los focos, y ha considerado que esta "es la mejor manera de volver a la televisión y el programa donde más dinero le pueden pagar".

El gran éxito de 'La casa de los gemelos' también ha venido acompañado de mucha controversia. La propia Ylenia los acusó de mentirosos en redes cuando ellos seguían jugando al despiste con su papel en el programa. El pasado diciembre, desde los informativos de Telecinco se hacían eco de la investigación de la Comisión de los Mercados por su posible inclumplimiento de la ley audiovisual, ya que su contenido (lleno de agresiones verbales y comportamientos vejatorios) parece impensable en televisión convencional.

De momento, 'La cárcel de los gemelos' sigue su curso tras haber acumulado polémica tras polémica desde su estreno. Del abandono de concursantes por agresión antes de su comienzo a la tenencia de cocaína que acababa conllevando en la expulsión de dos concursantes. Uno de ellos, La Marrash, en venganza acusaba al programa de manipular sus cifras y no ser el gran éxito que presumían ser: "Todo son bots, los comentarios son bots, las métricas..."

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