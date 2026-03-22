La 2 se está convirtiendo cada vez más en el canal de los concursos, y su último movimiento lo refuerza

RTVE lleva mes y pico sin saber qué hacer con la noche de los viernes en La 1. Fue el pasado 13 de febrero cuando la pública comenzó sus emisiones de 'Trivial Pursuit', la adaptación televisiva del clásico juego de mesa y la nueva versión del programa que tenemos en España desde que la presentase Silvia Jato hace más de una década. Es ahora Egoitz Txurruka el que conduce el formato, una apuesta fuerte que le ha dado al concurso el horario prime time.

Esta semana RTVE anunciaba que el programa pasaba a formar parte de la programación de La 2. Los números no son los que se esperaban para su franja. El 13 de febrero tenía un muy tímido estreno, con 7.9% de cuota y 838.000 espectadores, quedándose como tercera opción en el prime time con bastante distancia por detrás de 'El Desafío' (12,9%) en Antena 3 y '¡De Viernes!' (11%) en Telecinco. Su recorrido desde entonces no ha mejorado demasiado. Este viernes promediaba un 6,8% de share después de una jornada verdaderamente maratoniana de cinco entregas seguidas. Mientras 'El Desafío' (14,1%) y '¡De viernes!' (12,3%) afianzan su liderato, el programa se hundía y veía cómo le adelantaba 'First Dates' (7.5%) y 'LaSexta Columna' (7,2%).

'Trivial Pursuit' se podrá ver ahora en La 2 de lunes a viernes a las 8:30, una única entrega que hará compañía a una franja diaria del canal que pone el protagonismo en los concursos. Las tardes empezarán con 'El Cazador' a las 13:30, seguidas de 'Saber y ganar' a las 15:30, y de actualidad y cultura con 'Documentales', 'Malas Lenguas' y 'Sukha'. 'Trivial Pursuit' servirá aquí de telonero de 'Cifras y Letras' a las 21:15. Esta decisión viene después de un baile de programación en las últimas semanas en el que RTVE ha intentado varias estrategias, entre ellas retrasarlo al late night sin tampoco demasiado éxito.

Está por ver su rendimiento en esta nueva etapa, pero a priori La 2 parece una casa más apropiada para un programa cuyo interés es principalmente cultural. Su tono es familiar, su ritmo relajado, su producción es relativamente modesta y su formato es más informal que otros concursos. Con preguntas de cultura general que no requieren de genios de matemáticas o las letras.

Queda por saber si La 1 seguirá apostando también por el concurso en la cadena o si cederán el hueco de los viernes. El anuncio de la llegada a La 2 no venía acompañado de una confirmación al respecto, y aunque hay posibles candidatos (hace poco confirmaron que 'Al cielo con ella' pasaría a la primera cadena), la pública se quedaría con dos huecos importantes que rellenar tras la pérdida de 'Al margen de todo' los jueves.

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