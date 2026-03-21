Ya sabemos lo que 'La Revuelta' necesitaba para volver a ganarle a 'El Hormiguero' en audiencia: una visita de Pedro Almodóvar

Decíamos el otro día que 'La Revuelta' lleva un tiempo acomodada en su segundo puesto, pero parece que Broncano aún es capaz de imponerse cuando quiere. El pasado jueves recibían en su plató la visita de Pedro Almodóvar, y el manchego les daba la primera gran victoria frente al talk show de Pablo Motos en más de tres meses.

Es la primera visita del cineasta al programa si no contamos el sketch viral de Rosalía en el que participó el pasado noviembre, y que también rompió todas las métricas de audiencia. Almodóvar venía con el pretexto del estreno de 'Amarga Navidad', pero durante la emisión admitía estar muy cómodo con el formato. No tuvo problemas en responder las preguntas clásicas, hizo bromas sobre dirigir el programa y le trajo de regalo un flan a Broncano.

Los números han hablado por sí solos. La visita le daba al programa de Broncano un 13,5% de cuota de audiencia media y 1.601.000 espectadores. En estricta coincidencia era una victoria ajustada pero suficiente, un 13% frente a los 12,9% de 'El Hormiguero'. Pese a la victoria de Broncano, lo cierto es que los números de Motos son consistentes con los que obtiene cada noche, que en condiciones normales son suficientes para darle la victoria. El pasado lunes Motos tuvo su propio golpe sobre la mesa con la visita de Santiago Segura, que le dio un 15,9% de cuota.

Para RTVE fue un experimento exitoso después de la pérdida de 'Al margen de todo'. El programa se hizo especial por la falta del talk show de Rovira, doblando su duración. La victoria se dio en el access, en las franjas de coincidencias con 'El Hormiguero' y 'Supervivientes' (8.8%). Está por ver que hará RTVE con las noches de los jueves de aquí en adelante.

Si hablamos del prime time, eso sí, el reality de superviencia de Telecinco volvía a liderar la noche con un 15.9% frente a la segunda entrega de la noche de 'La Revuelta' sin Almodóvar, que se hacía con el 11.4%. La cuota no nos cuenta toda la película. Ambos programas no conseguían alcanzar el millón de espectadores en esta franja, demostrando la vuelta que ha dado la tortilla en las audiencias televisivas en los últimos tiempos, con el prime time cada vez más decaído frente a la dominancia del access.

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