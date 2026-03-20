Pedro Almodóvar tiene un talismán infalible para todos los rodajes y da hambre con solo mirarlo: "Hay que desligarlo con un cuchillo de punta redonda"

Ayer acudió Pedro Almodóvar a 'La Revuelta' para presentar su nueva obra maestra, 'Amarga Navidad'. El director manchego fue recibido por una ovación que casi tumba el teatro y le siguió de maravilla el ritmo a David Broncano y el resto del equipo.

Aunque empezó fuerte la velada, porque llevó merienda para compartir y eso siempre suma puntos.

Ojo con el cuchillo...

Los espectadores habituales de 'La Revuelta' saben que a Broncano le encantan que sus invitados le agasajen con regalos, y Almodóvar trajo uno muy especial: un flan preparado por su hermana Maria Jesús. Ya esto hay que valorarlo como un regalazo casero hecho con cariño, pero resulta que este flan también es un talismán de la suerte para los Almodóvar.

"Está buenísimo, es una fiesta cuando llega al rodaje el flan de mi hermana", explicó el director, demostrando la forma adecuada de desmoldarlo para no echarlo a perder. "Este ritual merece un primer plano, no se abre de cualquier modo. Hay que desligarlo con un cuchillo de punta redonda, porque si no, te puede salir deformado y derramarse por todos lados."

El flan de Maria Jesús Almodóvar, Chus, para la familia, incluso se ha colado en las creaciones del director. Se puede ver en 'Volver', en una escena en la que Penélope Cruz y Lola Dueñas andan liada en la cocina, y también en el cortometraje 'La concejala antropófaga', en la que Chus aparece acreditada por sus servicios de catering.

El flan ya es un amuleto para la familia. Agustín Almodóvar, productor y hermano del director, no se olvidó de dar las gracias por todos los flanes que Chus les ha hecho a lo largo de los años cuando recogió el Goya por 'Dolor y Gloria': "A mi hermana Chus, que en todos los rodajes nos hace un flan talismán que nos protege de todos los males”.

Tampoco falta el altar para traer manifestar la buena suerte cuando los Almodóvar se la juegan en los Oscar. Porque oye, si no ganas por lo menos te quitas la amargura con un dulce casero.

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