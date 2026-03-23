"Ellos saben lo que han contratado". Marc Giró marca el tono para su etapa en Atresmedia y aclara al fin las razones de su salida de RTVE

Hace apenas unos meses, RTVE tenía un elenco envidiable en cuanto a programas de entretenimiento. David Broncano, Andreu Buenafuente y Marc Giró ayudaron a impulsar un gran 2025 para la pública, que año tras año continúa recortando distancias con Antena 3. En 2026 dos de estos tres ya no están. Buenafuente sigue de momento de parón televisivo, y Marc Giró decidió marcharse de forma repentina a principio de año, dejando un hueco que la cadena de momento no ha sabido rellenar.

En aquel momento sus explicaciones eran sinceras pero ambiguas, justificando que no se iba por dinero, y haciéndonos pensar inmediatamente eso mismo. Giró lleva estas últimas semanas de tour por La Sexta dejando pildoritas sobre el nuevo programa, y en una reciente visita a 'Lo de Évole', ha podido explayarse sobre las razones de su marcha y su traslado a Atresmedia.

"Había muchos parones, el programa no tenía continuidad y al equipo no le podía pedir que se concentrara. Ahora está en un momento espléndido, pero nosotros hemos estado sin director aparentemente, con lío de presidentes, con el Consejo a la greña y los trabajadores asustados. Posiblemente, hay una herida que yo tenía que curar fuera de TVE".

Es una etapa que el catalán ha decidido dejar atrás. En sus anteriores declaraciones se sinceraba diciendo que "He sido feliz, pero también muy infeliz en RTVE". Está por ver si su nueva casa le hace estar a gusto, pero de momento parece convencerle el trato que ha tenido con la gente de La Sexta. "Vi que realmente querían el programa, en las condiciones que yo quería y con un cierto entusiasmo. Me daban seguridad, estabilidad, comodidad y me gustó el tono", le contaba a Évole.

Al mismo tiempo, Giró avisaba para dejar claro que no cesaría en su tono sarcástico ni satírico, y que está dispuesto a meterse en problemas si la cadena lidia con ellos. "Yo no quiero llamadas. Ellos saben lo que han contratado". Bromeaba con Évole sobre la posibilidad de invitar a Díaz Ayuso, de la que opinaba junto con Esperanza Aguirre "serían más felices dedicándose al mundo del espectáculo que al de la política". Desde luego no parece que se vaya a cortar lo más mínimo.

Sugerido por el propio Giró, 'Cara al show' está previsto para emitirse en abril con un formato continuista con lo que ya se vio en en 'Late Xou', y potencialmente después de Wyoming. Queda aún la incógnita de si será un formato diario o semanal, como tenía en RTVE.

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