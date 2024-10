'The Warriors' ha dado el salto al musical de la mano de Lin-Manuel Miranda, y sus 80 minutos cargados de temazos son el mejor regalo de Navidad anticipado que podría haber soñado

Quien me conozca medianamente bien sabrá que tengo dos grandes obsesiones que, curiosamente —o no tanto— están estrechamente relacionadas: la ciudad de Nueva York y la que, probablemente, rescate de entre mi inmensa colección de películas adoradas para etiquetarla con el peliagudo adjetivo de "favorita" después de no pocas batallas internas.

El título en cuestión no es otro que 'The Warriors', el largometraje de Walter Hill basado en la novela de Sol Yurick y estrenado en 1979 que pertenece a uno de mis subgéneros favoritos: el del thriller ambientado en una única noche en la que todo se va al garete para sus protagonistas, que deben luchar contra viento y marea para llegar a ver el amanecer vivos y coleando.

Pues bien, esta joyita, que en nuestro país se lanzó bajo el título de 'Los amos de la noche' y que se convirtió en una suerte de clásico de culto de perfil bajo en la era del videoclub, y que sigue a la banda titular en su huida del Bronx a Coney Island después de ser acusada injustamente de asesinato —y perseguida por el resto de pandillas de la Gran Manzana— acaba de revivir 45 años después con un proyecto que me tiene dando volteretas.

Warriors! Come out to sing!

Nada menos que Lin-Manuel Miranda, el genio tras 'In The Heights' y 'Hamilton' y compositor de canciones para las bandas sonoras de cintas como 'La sirenita', 'Encanto' o la inminente 'Mufasa: El rey león', acaba de lanzar un disco conceptual en el que convierte 'The Warriors' en un musical. Mientras tecleo estas líneas llevo escuchados 16 de sus 26 cortes y he de decir, sin miedo a equivocarme, que es una puñetera maravilla.

Los Warriors de Miranda han dado unas cuantas vueltas de tuerca al largometraje original, siendo el primero de ellos el cambio de género de los héroes de la función, que ahora son heroínas. Esta decisión, tal y como ha explicado en una entrevista con The Guardian, estuvo inspirada por el incidente conocido como Gamergate, descrito por el compositor como "un puñado de tíos enganchados online acosando a mujeres por atreverse a que les gustasen los videojuegos"; algo que le recordó al "caos" que causa Luther al disparar a Cyrus para culpar a los Warriors en el largometraje.

Una de las cosas más interesantes y que convierten al album conceptual en algo tan especial es la mezcla de géneros musicales y la asociación de cada uno de ellos a las diferentes bandas neoyorquinas. De este modo, la hora y veinte minutos que ofrece combina rock, hip-hop, salsa o R&B en temazos en los que han colaborado grandes figuras de la talla de los miembros de Wu-Tang Clan RZA y Ghostface Killah, Marc Anthony, Lauryn Hill —que interpreta a Cyrus— o Nas, quien también ha hecho las veces de productor.

Con un poco de suerte, en unos añitos podremos coger un avión y plantarnos en Broadway para ver la 'The Warriors' de Lin-Manuel Miranda en un teatro; y es que no es la primera vez que un disco conceptual de este corte termina saltando a las tablas, teniendo 'Jesucristo Superstar' y 'Tommy' como grandes ejemplos y rayitos de esperanza.

Por lo pronto, ya podéis ir entrando en Spotify, Apple Music o vuestra plataforma de cabecera para inyectaros vía auditiva este recorrido por los cinco distritos de Nueva York y por la historia de la música de la capital del mundo. Yo, desde luego, creo que ya tengo una nueva obsesión que va a estar sonando en bucle hasta que termine 2024 —como mínimo—.

Gracias, Carlos, por alegrarme el día con el descubrimiento.

