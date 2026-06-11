Tim Allen, sobre por qué el reboot de 'Un chapuzas en casa' no sale adelante: "Hay algunos problemas con su carácter"

Tim Allen tiene bastantes ganas de volver como Tim "Herramientas" Taylor, el protagonista de una de las comedias más icónicas de los años 90: 'Un chapuzas en casa' (Home Improvement). Pero también tiene claro que su tiempo ha pasado y que de resucitar la serie sería con la siguiente generación de los Taylor. Y ahí está el problema.

Al menos eso asegura el actor hablando recientemente para los medios. En una entrevista de promoción de 'Toy Story 5' Allen, que da voz a Buzz Lightyear en la saga de Pixar, comenta que, si bien le gustaría que la historia fuera sobre los hijos de Tim y Jill (Brad, Randy y Mark), el hecho de que haya «problemas de carácter» con alguno de los actores lo complica todo:

«No paran de hablar de cómo sacarlo adelante, pero están atascados [porque] ahora mismo hay algunos problemas de carácter de los muchachos. Tienen sus propios problemas. Siempre pensé que sería guay si fuese una historia sobre ellos. Ahora mismo eso es un poco complicado, por decirlo suavemente.»

Las chapuzas de la casa

Allen parece referirse, sobre todo, al primogénito de los Taylor. Zachery Ty Bryan (Brad) acumula un historial delictivo interesante con una ristra de arrestos policiales en este último lustro. El actor ha sido acusado de robo, estafa y violencia doméstica, entre otros cargos.

Por otro lado, Taran Noah Smith (Mark), se retiró de la actuación tras el final de 'Un chapuzas en casa' y, más allá de algún reportaje/documental, vive ajeno a la televisión. A pesar de estar también algo desaparecido, el que más ha estado en la industria es Jonathan Taylor Thomas (Randy), con una faceta de director en la que ha participado en varios proyectos. Sin embargo, lleva desaparecido de escena desde hace casi diez años.

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