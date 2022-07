"No tiene nada que ver". Tim Allen aclara por qué no participó en 'Lightyear' y el director explica que el juguete de Andy estaría basado en un spin-off

Uno de los temas candentes en torno a 'Lightyear', el último estreno de Pixar en la gran pantalla, ha sido en referencia al doblaje de la cinta y, concretamente, al hecho de que Tim Allen (Buzz en la saga original) no haya repetido en esta ocasión. El actor por fin se ha pronunciado sobre el tema.

Si bien los responsables de la película ya habían explicado el por qué de la elección de Chris Evans como nuevo Buzz, aún no habíamos escuchado la opinión del propio Tim Allen. El actor delaró que 'Lightyear' se trataba de un proyecto totalmente nuevo e independiente. Allen ha puntualizado que no está criticando la película pero considera que está bastante desconectada de lo que fue la saga 'Toy Story':

La respuesta corta es que me he abstenido porque no tiene nada que ver (con mi personaje). Es un equipo nuevo que no tiene nada que ver con las primeras películas (...) Es una historia maravillosa pero no tiene conexión con el juguete. Sencillamente, no tiene ninguna relación con Buzz.