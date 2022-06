"No me da miedo robar las técnicas de Pixar como director; es inspirador ver cómo hacen películas perfectas constantemente". Taika Waititi ('Lightyear')

Tan sólo han pasado unos meses desde que el —casi— siempre infalible Pixar nos enamorase a muchos con su maravilloso coming of age 'Red' y, ahora, el prestigioso estudio de animación vuelve a la carga con 'Lightyear'; un spin-off animado de la saga 'Toy Story' centrado en el Ranger Espacial que llegará a nuestras salas de cine el próximo 17 de junio.

Con motivo de su estreno inminente, en Espinof hemos podido participar en la rueda de presentación online de la película, en la que su director Angus MacLane, su compositor Michael Giacchino, su productora Galyn Susman y varios miembros de su reparto, encabezado por Chris Evans, han dado algunas claves sobre este espectáculo de ciencia ficción con sabor añejo.

El nacimiento del proyecto

Como no podría ser de otro modo, una de las cuestiones que se han tratado durante el evento ha sido el nacimiento del proyecto, concebido como la película que Andy, el "niño" de Rex, Woody y compañía en la saga Toy Story, vio antes de comprarse su juguete de Buzz. Así lo ha explicado MacLane.

"Siempre quise contar la historia de los Rangers Espaciales y Buzz Lightyear, y también quería crear algo divertido de hacer tras 'Buscando a Dory', que sí, fue divertida, pero un gran reto porque su protagonista olvida constantemente lo que quiere. Así que pensé, '¿Por qué no hacemos una película guay de ciencia ficción?', e hice así el pitch, '¿Por qué no hacemos la película que vio Andy y que le hizo comprarse a Buzz Lightear? Podemos hacer algo alucinante y sencillo con todos esos elementos geeky y nerdy de la ciencia ficción'".

Con este concepto tan claro, era inevitable que la película tuviese referencias a algunos clásicos imperecederos del género. Pero, según Galyn Susman, no fueron títulos concretos los que inspiraron el proyecto, sino las sensaciones de la sci-fi ochentera.

"No fue una propiedad intelectual en concreto [lo que nos inspiró], sino la ciencia ficción de los ochenta en general, con la que crecimos y que adoramos. Esas películas tienen una sensación inmersiva, tangible e interesante, desde ‘Star Wars’, obviamente, hasta ‘Aliens’... Esas son las películas que vimos docenas y docenas de veces, que nos dijeron algo. No puedes evitar hacer referencias cuando los has visto tantas veces”.

MacLane desarrolló así lo expuesto por su productora:

“Al principio nos fijamos en los thrillers, en lo que los hace funcionar. La ciencia ficción, en ocasiones, es sólo la mayonesa que se unta sobre la película. Al igual que ‘En busca del arca perdida’ fue concebida como un conjunto de setpieces, aquí trabajamos en setpieces que sería guay ver en la película y, al mismo tiempo, en la parte emocional de la película que me hiciese preocuparme por Buzz. Esas fueron las dos cosas en las que empezamos a trabajar al hacer la película”.

De Tim Allen a Chris Evans

Por supuesto, uno de los temas presentes en la presentación ha sido el cambio de intérprete que presta su voz a la estrella de la función. En esta ocasión, Chris Evans ha sido el encargado de ponerse frente al micrófono para insuflar vida a Buzz Lightyear, pero el motivo para que no haya regresado Tim Allen tiene toda la lógica del mundo. Susman lo ha razonado del siguiente modo.

“Tim Allen es Buzz Lightyear el juguete, es la personificación de Buzz Lightyear el juguete. No estamos haciendo una película de ‘Toy Story’, estamos haciendo la película de ‘Lightyear’, así que, lo primero, necesitábamos tener a otra persona diferente interpretando a este Lightyear diferente al juguete. Después, estábamos buscando convertir a un personaje secundario en el protagonista de su propia película, así que necesitábamos a alguien que pudiese hacer drama y comedia de un modo que no afectase al personaje”.

MacLane subrayó las palabras de Galyn.

“Obviamente, el personaje es diferente, y cuando ves la película tiene sentido. El tono de esta película es diferente al del personaje en ‘Toy Story’, técnicamente es más inteligente, porque no es el alivio cómico, tiene que ser divertido, pero no demasiado bobalicón, y ese es Chris”.

Por su parte, el propio Chris Evans ha hablado sobre qué fue lo que le atrajo del papel, y es, precisamente, la oportunidad de dar una vuelta de tuerca a un personaje sobradamente conocido.

“Explorar a un personaje que todos conocemos tan bien desde una nueva perspectiva. El Buzz al que todos conocemos es un juguete, y como tal tiene un lugar en el mundo, un juguete es un juguete, no se tiene que preocupar por tener una enfermedad o… Ahora tiene que adaptarse a las decisiones que toman las personas y a sus consecuencias. Es divertido poner a Buzz en ese contexto. Adoro ‘Toy Story’ y a Buzz Lightyear, pero si tuviese que interpretar a otro personaje animado de Disney, aunque no creo que pudiese hacerlo, me gustaría que fuese Robin Hood. No tengo ese acento británico tan guay”.

Pixar y la experiencia cinematográfica

El prestigio del estudio Pixar también ha salido a relucir durante la charla con el equipo y el reparto de ‘Lightyear’. Taika Waititi no ha dudado en elogiar al estudio y a etiquetarlo como un modelo a imitar.

“Especialmente con Pixar, está la búsqueda implacable de una historia perfecta. Puedes verlo una y otra vez en sus películas. Siempre vuelvo a verlas, no sólo por el entretenimiento o la emoción, sino para estudiar cómo estructuran los largometrajes, su economía narrativa, el modo en que escriben los guiones… Siempre lo hacen bien de una manera irritante. No me da miedo robar las técnicas que usan, porque, como cineasta, es inspirador ver a esta gente hacer películas perfectas constantemente”.

Por suerte, tras la decepción de no haber podido disfrutar de sus últimas obras en la gran pantalla, ‘Lightyear’ devolverá a Pixar a unas salas de cine de las que nunca debió salir, y lo hará por todo lo alto en IMAX. ¿Cómo llegaron a la decisión de apostar por este gran formato?