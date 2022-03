'Red': las mejores referencias al mundo del anime para disfrutar aún más con la divertidísima película de Pixar

'Red' ha sido uno de los estrenos de Pixar que más cola ha traído, y a pesar de que a la película de animación le cayeron palos por todos lados desde hace meses por el cambio en el estilo visual, rápidamente se ha convertido en un fenómeno de masas y en una de las películas más divertidas del estudio.

En el Toronto de 2002, Mei se esfuerza por ser una buena hija, sacar notas perfectas y ayudar a su madre con las tareas. En medio de todos lo cambios por los que está pasando, a Mei le llega el turno de una maldición que transforma a las mujeres de la familia en un panda rojo gigante.

La película de Domee Shi está plagada de referencias a la identidad china de Mei y su familia, al momento cultural, a las boybands... y sí, también al anime. La directora de 'Red' ha confesado que algunas series que vio de pequeña como 'Ranma', 'Inuyasha' o 'Sailor Moon' han sido claves para el desarrollo visual de su película, y aquí os dejamos algunas de estas influencias que hemos podido cazar.

La influencia de 'Sailor Moon' se puede ver en toda la película, empezando por la identidad no tan secreta de Mei y su transformación. Eso sí, una de las referencias más claras al anime clásico está en las paletas de color de 'Red' y en especial en sus fondos.

i’m in love with all the anime references in Turning Red, especially the Sailor Moon inspired backgrounds 🌙 pic.twitter.com/gksFMjv81n

Porque sabemos que 'Red' se desarrolla en Toronto, pero los fondos de la película están muy inspirados en los de la legendaria serie de anime, incluyendo las vistas de la ciudad con una luna bien brillante en el firmamento.

La directora de la película ha confirmado que 'Ranma 1/2' fue uno de los animes que más la inspiró. Y es que aunque las tramas son muy diferentes, en la obra de Rumiko Takahashi también partimos del hecho de que varios personajes se transforman en animales (o una chica, en el caso de Ranma).

Además de esto, la animación de 'Red' también toma algunos apuntes del anime de 'Ranma 1/2', ya que tampoco vemos nunca las transformaciones en pantalla. En su lugar, a Ranma y el resto de personajes se transforman detrás de una pantalla de agua, al igual que Mei es envuelta en una nube de humo rosa cuando cambia a su forma de panda rojo.

Este es uno de los "huevos de Pascua" ocultos en la película, y es que en 'Red' hay una referencia directa a 'La chica que saltaba a través del tiempo'. Durante uno de los momentos clave para Mei, cuando se da cuenta que puede utilizar sus poderes de panda rojo para saltar más alto, la pose en la que se la puede ver es idéntica a de Makoto Konno saltando a través del tiempo en la película de Mamoru Osoda.

Domee Shi confirmó la referencia en una entrevista con Osoda en el canal de Disney+ en japonés, donde el director también dibujó un fanart de Mei y Belle juntas.

'Red' puede presumir de algunas de las expresiones más graciosas y más extremas del estudio. Mucha de esta expresividad parte del lenguaje visual que se está usando, entre ellas los "ojitos anime" con brillitos cuando las protagonistas ven a su boyband favorita.

Otros de los guiños al lenguaje y las expresiones inspiradas por la animación japonesa son las "gafas anime" del padre de Mei. La primera vez que aparece en pantalla podemos verle muy serio mientras prepara la comida.

Esta seriedad se enfatiza en las gafas del personaje, que tienen su propio brillo blanco como cuando un personaje con gafas está teniendo un momento de extrema determinación en los animes.

El diseño de personaje de 'Red' fue muy criticado ya meses antes de que la cinta de Pixar se estrenase. Algunas de las críticas más duras acusaban a la película de tener un estilo "demasiado CalArts", un estilo muy cartoon que se ha puesto de moda por creadores y animadores que estudiaron en California Institute of the Arts.

Este estilo ha inundando las series de animación estadounidenses en los últimos años, como 'Gravity Falls' o 'El asombroso mundo de Gumball', y a ciertos puristas de la animación parece que les da un gustillo extremo cargar contra él para clamar al cielo por la degeneración de la animación occidental.

A pesar de que sí, 'Red' tiene cierto tufillo al estilo de CalArts, muchas de las decisiones de sus diseños se han influenciado directamente en el anime clásico, incluyendo la forma de panda de Mei que nos recuerda en cierta manera al Gatobús y otras criaturas de 'Mi vecino Totoro'.

“B-But Turning Red is NOT inspired by real anime!! The characters have the ugly calarts BEAN-MOUTH!!”

Literally the real anime Turning Red was inspired by: #TurningRed #TurningRedMovie pic.twitter.com/6QqlZzvayC