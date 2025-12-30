James Cameron, sobre su fracaso con la adaptación de 'Spider-Man': "La mejor película que nunca hice"

Desde su primera aparición en 1962, Spider-Man ha saltado del cómic al cine de acción real en varias ocasiones, pero también ha protagonizado proyectos fallidos que nunca veremos, como la película que intentó llevar a cabo James Cameron.

El director de la saga 'Avatar' estuvo a punto de ofrecer su visión de las aventuras del trepamuros antes incluso de que Sam Raimi lograse sacar adelante la primera 'Spider-Man' protagonizada por Tobey Maguire. Gracias a una entrevista de ScreenCrush, podemos leer lo que Cameron quería conseguir en lo que él mismo define como "la mejor película que nunca hice".

Así era el 'Spider-Man' de James Cameron

James Cameron aclaró que su adaptación del superhéroe de Marvel "habría sido muy diferente" al original, pero pidió la bendición de Stan Lee para llevar a cabo los cambios que quería hacer.

"No es Spider-Man. Se hace llamar Spider-Man, pero no es Spider-Man. Es Spider-Kid. Es Spider-High-School-Kid. Es un poco friki y nadie se fija en él y es socialmente impopular y todo eso."

Según el director, siempre vio al trepamuros como una metáfora:

"Ese potencial sin explotar que tienen las personas y que no reconocen en sí mismas. También era una metáfora de la pubertad y todos los cambios en tu cuerpo, tus ansiedades sobre la sociedad, sobre las expectativas de la sociedad, tus relaciones con quien te atrae, todas esas cosas."

De hecho, a él se le ocurrió antes que a Sam Raimi la idea de que las redes que lanza Peter Parker saliesen de su cuerpo y fueran una prolongación de los poderes que obtiene tras ser picado por la araña radioactiva (a diferencia del Spider-Man de Andrew Garfield o el Tom Holland, que en ese sentido son más fieles al cómic). Además, Cameron aclaró que hubiese utilizado ese recurso de una forma distinta en pantalla:

"Quería hacer algo que tuviera un toque más crudo. Los superhéroes en general siempre me parecieron una especie de fantasía, y quería hacer algo más en la línea de 'Terminator' y 'Aliens', que te creyeras la realidad de inmediato. Que estás en un mundo real, no en una ciudad mítica como Gotham. O Superman con el Daily Planet y ese tipo de cosas, donde siempre se sintió metafórico, una especie de cuento de hadas."

"Quería que fuera como: es Nueva York. Sucede ahora. Alguien es mordido por una araña y se convierte en este crío con estos poderes y tiene la fantasía de ser Spider-Man. Y hace este traje y es horrible, y luego tiene que mejorar el traje, y su gran problema es el maldito traje. Ese tipo de cosas. Quería basarlo en la realidad y sentar sus bases en la experiencia humana universal. Creo que habría sido divertido hacer esa película."

Por desgracia, Marvel había vendido los derechos de 'Spider-Man' a Cannon Films, que se fue a la quiebra antes de hacer ninguna película sobre el superhéroe (aunque existe un maravilloso teaser de un proyecto que intentaron hacer), y cuando Cameron intentó que Carolco Pictures comprase los derechos (con ellos hizo 'Terminator'), esa compañía también quebró. Entonces el cineasta intentó convencer a 20th Century Fox para que se hiciera con los derechos del personaje, pero no tuvo suerte.

Cameron recuerda que ese tema no estaba muy claro a pesar de que consideraba que era un gran negocio: "Sony tenía un vínculo muy cuestionable con los mismos y Fox no quiso pelear por ellos. (...) No querían meterse en una batalla legal y yo estaba en plan: '¿Estás bromeando? Eso podría valer, no sé, 1.000 millones de dólares'. 10.000 millones después..."

Eso sí, James Cameron sacó una lección muy valiosa de todo esto ya que después de hacer 'Titanic' decidió no volver a trabajar con propiedades intelectuales ajenas: "fue probablemente la patada en el culo que necesitaba para centrarme en mi material propio". Y ahí le tenemos ahora, ocupado con 'Avatar', su propia franquicia de ciencia ficción.

