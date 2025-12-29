James Cameron sabe que quizá no pueda hacer más películas de 'Avatar', pero tiene un plan para contarnos el final de la historia: una rueda de prensa

A pesar de que 'Avatar: Fuego y ceniza' no está yendo nada mal en la taquilla internacional —en lo que a crítica respecta la cosa cambia ligeramente—, James Cameron no tiene todas consigo sobre si podrá continuar su multimillonaria franquicia según tenía previsto. Pero si eres fan de las aventuras de los Sully y del rico universo de Pandora no tienes que preocuparte, porque el cineasta tiene un plan B por si la cosa se tuerce.

No sin mi Na'vi

Según ha confesado en una entrevista con Entertainment Weekly, Cameron ha dejado caer con no poco cachondeo que, si 'Avatar 4' y 'Avatar 5' —que, teóricamente, se ambientarían en el planeta Tierra— no se pueden materializar en la gran pantalla, no nos quedaríamos sin conocer sus entresijos argumentales.

"No sé si la saga va más allá de este punto. Espero que sí. Pero, ya sabes, demostramos si funciona ese modelo de negocio cada vez que estrenamos… Si no llegamos a hacer la 4 y la 5, por el motivo que sea, daré una rueda de prensa y os contaré qué íbamos a hacer. ¿Qué te parece?".

No obstante, en una nota más seria, el realizador ha barajado la idea de reconvertir los libretos en novelas para que el trabajo previo no caiga en saco roto.

"Hay tantísima cultura, trasfondo y detalle lateral en estos personajes que ya está desarrollado. Me encantaría hacer algo con ese nivel de detalle tan minucioso".

De todos modos, James Cameron prefiere no precipitarse y e ir paso a paso en la construcción del futuro de la saga. Al menos, esto ha sugerido conversando con Variety durante una entrevista en la que respondió del siguiente modo a una pregunta sobre el estado de 'Avatar 4'.

"Nos estamos adelantando. Tenemos que ganar dinero con esta. Cada vez que salimos ahí fuera tenemos que volver a demostrar este modelo de negocio tan loco. El mundo ha cambiado. Todos conocemos las cifras, cómo está la exhibición en salas. Ha sido un mal año. Está empezando a remontar un poco con un par de estrenos recientes: ‘Wicked: For Good’ ha funcionado bien y ‘Zootropolis 2’ lo está haciendo bien. Así que ya veremos".

Por lo pronto, la cosa no pinta mal del todo, ya que 'Fuego y ceniza' lleva recaudados 760 millones de dólares en todo el mundo —de los cuales 217 llegan del mercado doméstico y 542 del internacional—. Estas cifras han permitido al largometraje ocupar el número 6 en la lista con las películas más taquilleras de 2025, pisándole los talones a 'Jurassic World: El renacer', que cerró su paso por salas con 869 millones de dólares en el bolsillo.

