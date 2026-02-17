12 millones de visualizaciones en 3 días. La nueva película número 1 Netflix forma parte de un universo con más de 20 entregas

Nueva semana y nueva película número 1 de Netflix. En esta ocasión el honor es para 'El tour universitario con Joe', el largometraje escrito, dirigido y protagonizado por Tyler Perry. ¿Sus credenciales para llegar a lo más alto? 12,5 millones de visualizaciones en apenas tres días.

'El tour universitario con Joe' es la nueva entrega de la franquicia de Madea. Eso sí, en esta ocasión el protagonismo recae sobre su hermano faltón Joe, quien se lleva de viaje a su nieto, quien ha sido criado entre algodones, para que pueda ver cómo es realmente la vida antes de irse a la universidad.

Una longeva franquicia

La franquicia de Madea arrancó en 1999 con la obra de teatro 'I Can Do Bad All By Myself' y desde entonces ha tenido más de 20 entregas entre otras piezas teatrales y multitud de largometrajes -sin olvidarnos de la aparición del personaje en varios episodios de la televisiva 'House of Payne'. De hecho, algunas de ellas fueron grandes éxitos de taquilla en su momento -la más taquillera fue 'Madea Goes to Jail' en 2009 con una recaudación de 90 millones de dólares-.

No obstante, las últimas entregas han sido exclusivas de Netflix, plataforma con la que Perry cerró un acuerdo multimillonario hace varios años. De hecho, allí se lanzaron ya en exclusiva tanto 'El regreso a casa de Madea' en 2022 como 'Una boda en las Bahamas con Madea' el año pasado. De poco sirvió que Perry anunciase en 2018 que había decidido "matar a esa vieja perra".

Obviamente, haber llegado al número 1 en Estados Unidos ha ayudado mucho a este éxito, pero lo cierto es que 'El tour universitario de Joe' ha llegado a lo más alto en 15 países, algo que no consiguió ninguna de las películas de la franquicia en cines.

